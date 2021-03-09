周云杰代表：建设中国特色工业互联网 推动经济高质量发展

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

全国人大代表、海尔集团总裁周云杰 受访者供图

从2018年首次提出“发展工业互联网平台”，到2019年明确指出“打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能”，到2020年“发展工业互联网，推进智能制造”，再到2021年“发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和专业化水平”，“工业互联网”已经连续四年写入政府工作报告。

今年全国两会期间，代表委员纷纷就如何促进工业互联网发展，推动经济高质量发展建言献策。

“我国工业互联网发展态势良好，正处于起步发展期到快速成长期的关键转折点。”全国人大代表、海尔集团总裁周云杰在接受人民网采访时表示，建设有中国特色的工业互联网体系，促进实体经济的高质量发展，对中国未来工业发展将产生全方位、深层次、革命性的影响。

深化产业融合，激发平台活力

工业互联网被视为第四次工业革命的重要基石。一直以来，工业互联网发展备受关注。

中国信通院发布的《工业互联网产业经济发展报告(2020年)》显示，2020年我国工业互联网产业经济增加值规模将达3.1万亿元，同时可带动约255万个新增就业岗位。目前，全国各类型工业互联网平台有数百家，广泛应用于工程机械、钢铁、能源、交通、医疗等众多行业，工业互联网迎来平台建设、落地实践的“加速期”。

周云杰指出，我国是制造业大国，拥有独立完整的工业体系，产业规模和配套优势明显，产业链供应链有较强韧性，工业互联网平台的行业综合应用正在向纵深发展。

周云杰认为，建设中国特色工业互联网体系，要充分发挥中国制造大国和消费大国的特点，把工业互联网和消费互联网进行有效对接，把用户带到工业互联网，让用户能够参与全流程设计，建立由用户驱动的工业互联网全生态，实现工业互联网的差异化。

“中国的工业互联网平台建设不能‘一刀切’”，周云杰表示，中国的工业互联网具有较好的工业基础，门类全、企业多、产值高，决定了我们拥有丰富的工业应用场景。建设中国特色工业互联网体系，既要发挥双跨平台（跨行业、跨区域）的优势，又要发挥垂直行业的个性化特点，适应工业互联网的“千企千面”，让“点高面优”成为中国工业互联网的特色。

建立开源联盟 为中小企业赋能

从中国工业互联网平台建设到数据安全，从新技术融合创新到工业体系升级，再到今年提出建设中国特色工业互联网体系，这已经是周云杰连续第5年建言中国工业互联网发展。

周云杰表示，工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，是实现新旧动能转换的关键抓手。

今年两会上，周云杰提出，建立国家工业互联网平台开源联盟，鼓励开发者参与开源贡献代码和应用开源系统，加速企业数字化转型赋能；推动行业、领域、解决方案等工业应用标准的建设，为企业提供个性化、集成化服务，发挥工业互联网平台对中小企业发展的推动作用。

“中国企业数字化转型需求和工业互联网平台的供给不能精准匹配，中小企业存在不愿上、不敢上、不会上等顾虑。”周云杰认为，作为工业互联网平台企业，要多站在中小企业角度考虑问题，要让上平台的企业有获得感；要诊断企业的短板，找准企业数字化的切入点，按照先易后难、先简后繁的原则，有序地做出规划和推进；同时，对平台企业来讲不要贪多，应该是做透一个垂直行业，形成一个生态体系，然后再逐个行业进行复制。

强化政策配套，赋能企业数字化转型

做好顶层设计、强化政策引导是发展工业互联网的关键之举。2020年12月底，工业和信息化部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，将在2021-2023年工业互联网快速成长期重点部署11项任务，从政策上推动企业的工业化与信息化进一步融合发展。

“与发达国家发展水平和支撑我国高质量发展的要求相比，我国工业互联网发展水平仍有较大提升空间。”周云杰建议，要解决工业互联网发展中面临的问题，需要企业、政府及社会等各方的共同努力。

“企业的数字化转型不是CIO工程，而是一个CEO的工程，一定是一把手要亲自推动。”周云杰强调。

他认为，现在各级政府都非常重视工业互联网，出台了很多政策。下一步，希望出台相关配套政策，特别是应该鼓励、强化中小企业数字化转型。同时，还应该调动全社会的资源，采用市场化的机制，利用资本的力量，推动工业互联网事业的发展。

海尔集团作为国内较早探索工业互联网发展的企业，目前已经在相关领域取得不俗的成绩。周云杰介绍，海尔对工业互联网的探索最早可以追溯到2012年。2017年，海尔正式提出建立和打造工业互联网平台——卡奥斯平台。

据了解，截至目前，海尔卡奥斯工业互联网平台已经在国际三大标准里主导定制了大规模的国际标准，并在美国、欧洲、日本、新西兰等国家和地区落地。“我们已经赢得了标准的话语权，相信将来会有更多的中国工业互联网平台、从事工业互联网事业的中国企业在国际标准上发力。”