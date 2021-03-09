交通运输部积极回应各方关切 承办建议提案总数历年最高

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、完成全年目标任务发挥了积极作用。人民网财经记者特别采访、梳理各部委办理建议提案工作情况，推出系列报道。

人民网北京3月9日电 （记者乔雪峰）“诚如您所言，我国虽然有数量庞大的船员队伍，但是存在船员职业操守和责任意识明显下降、船员实操能力特别是应急能力不过硬、船员职业吸引力下降以及船员权益得不到有效保障等问题，对您所提建议交通运输部十分赞同。”全国政协委员、中国航海学会理事长何建中在2020年全国两会上关注到了船员这一重要群体，他提出了加强船员队伍建设的提案，并很快收到交通运输部的答复。

交通运输部在答复中指出，2020年6月，交通运输部会同人力资源社会保障部印发了《关于深化船舶专业技术人员职称制度改革的指导意见》，建立了符合船舶专业技术人员特点的职称制度，船员职业发展变得有章可循。

下一步，交通运输部表示将会同有关部门加快推进《加强高素质船员队伍建设推进航运业高质量发展若干措施》的出台并抓好实施，进一步加大对船员权益保障的执法检查力度。同时，充分发挥行业组织作用，推进健全船员市场信用管理机制等20条具体措施，优化船员发展环境，为加快建设交通强国打下坚实的人才基础。

去年两会期间，全国人大代表、广州地铁集团有限公司总工程师张志良提出了关于粤港澳大湾区轨道交通一体化发展的意见，交通运输部立即开展分析研判，梳理有关政策文件，积极开展电话交流，从接报到反馈，仅用17个小时。对此，张志良代表感到十分满意。

履责为民，参政议政。代表委员们的提案议案在交通运输部的推动下，催生了诸多好政策、真举措的落地见效，化为了助力中国经济高质量发展，赋予人民群众获得感、幸福感的硬招实招。

“交通运输部将坚持问题导向，进一步改进工作作风，及时回应各方关切。”交通运输部新闻发言人孙文剑接受人民网记者采访时表示，交通运输部始终把建议提案办理工作作为践行以人民为中心发展思想的重要抓手,全部按时完成了人大代表建议、政协委员提案的办理工作。截至2020年底,按时办结率、与代表委员沟通率、重点建议提案调研率及代表委员满意率均达到100%。

据介绍，2020年,交通运输部承办人大代表建议和政协委员提案共计1108件，含议案54件,其中主办（含分办、独办）32件、协办630件、参阅106件。承办建议提案总数同比增加34.1%，为历年来最高。全国人大、全国政协重点督办建议提案涉及交通运输部的共9项工作，其中交通运输部牵头办理1项、参加办理8项。

据了解，去年全国两会期间，人大代表和政协委员围绕交通精准脱贫攻坚、疫情防控常态化、综合交通法制建设、“十四五”交通运输规划编制、新业态监管等领域，提出许多高质量的建议、提案。

交通运输部副部长刘小明在交通运输部全国人大代表建议和政协委员提案交办会指出，代表委员通过提出建议提案，反映民情民意、汇集民智民力，既是对政府部门履行职责的依法监督和民主监督，也是帮助政府部门凝聚共识、推动工作的重要渠道。“切实增强做好两会建议提案办理工作的责任感和自觉性，认真总结以往工作中的好经验好做法，进一步创新方法、提高质量、注重实效，努力把建议提案办理工作做好、做实、做到位。”

刘小明表示，各承办司局要抓紧谋划、抓紧部署、抓紧推进，加强组织领导，层层守责尽责，持续跟踪问效，推动承诺践诺，坚持结果公开，回应关注关切，确保及时高质量完成办理任务。一是围绕中心、服务大局，对于关系“六稳”“六保”、决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会等党和国家重点工作的建议提案，要重点研究、重点办理、重点落实，力求办理一件就攻克一个难题、解决一类问题。

二是把办理建议提案与完善行业治理体系、提高行业治理能力结合起来，认真分析、集思广益，时机成熟时抓紧推动落实，让代表委员的意见建议在工作中见到实效。

三是主动沟通协商，善于换位思考，凝聚共识、促进团结，努力争取代表委员对交通运输工作的理解和支持，营造良好的社会氛围。

四是改进工作作风，提升质量、提高效率，坚决杜绝办理和答复工作中的形式主义、官僚主义。