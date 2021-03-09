唐复平委员：坚持科技创新和制度创新“两个轮子一起转”

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

全国政协委员、中国五矿集团有限公司党组书记、董事长唐复平。受访者供图

“企业实现高质量发展，要坚持科技创新和制度创新‘两个轮子一起转’。”

两会期间，第十三届全国政协委员、中国五矿集团有限公司党组书记、董事长唐复平在接受人民网记者专访时表示，企业应抓好大项目牵引，部署一批国家级重大项目攻关任务，把最好的资源配备上来，加快解决一批“卡脖子”技术难题，催生一批突破性标志性科技成果，努力掌握科技发展主动权。

创新激发活力 重点构建科技创新体系

2021年政府工作报告提出，“强化企业创新主体地位，鼓励领军企业组建创新联合体”。

“企业要积极参与国家重点实验室优化重组，加强现有国家重点实验室建设。”唐复平表示，企业应优化资源布局，构建科技创新体系。五矿将紧紧围绕国家战略需求和核心主业需要，加强科技创新顶层设计和总体谋划。同时，清晰界定不同创新主体的功能定位，打造应用基础研究、前瞻性技术研发、共性关键技术开发、产业化应用的梯次递进研发体系。

在完善体制机制方面，唐复平认为，应建立由科技领军人才主导科研资源配置的制度，落实“军令状”制度和“揭榜挂帅”机制，赋予科研人员在成果转化中更大自主权，实现最大程度的责权匹配。

以混改为“突破口”推进机制转换

对于社会各界关注的国企改革话题，2021年政府工作报告提出，深入实施国企改革三年行动，做强做优做大国有资本和国有企业。深化国有企业混合所有制改革。

2020年，中央深改委审议通过《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》，为国企改革厘清了方向，确定了路线图和时间表。

2月23日，国资委主任郝鹏在新闻发布会上强调，今年作为国企改革的三年行动的攻坚之年、关键之年，如何以钉钉子精神抓好行动落实，成为重点之一。“力争今年年底实现国企三年攻坚任务的70%，推动国有企业改革三年行动取得决定性成效。”

唐复平认为，应从以下三点贯彻落实《国企改革三年行动方案》：一是要以“管资本”为核心推进治理体系完善；二是要以混改为“突破口”推进经营机制转换；三是要以对标世界一流为契机推进管理提升。

唐复平以中国五矿为例表示，在三年行动的攻坚之年，将持续深化国有资本投资公司试点，全面落实三年行动重点任务，打造“五矿模式”升级版。将健全与“管资本”相匹配的授权经营体系，动态优化决策事项清单与流程，加强子企业董事会建设，深入推进“大监督”体系有效运转，确保“授得下、接得住、行得稳”。

在国企混改方面，唐复平认为，要指导具备条件的企业“一企一策”制定方案；对公司治理体系、市场化激励仍不完善的“存量”混改企业，积极研究谋划“二次混改”；对公司治理健全、相对控股的混合所有制企业，实施更加市场化的差异化管控。

“谁能管好风险，谁就能更好地发展”

针对媒体关心的个别地方国企债务违约情况，2月23日，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上回应称，个别地方国企发生债务违约是多重因素叠加的结果。“中央企业的债务风险总体可控在控，多年来，我们始终把防风险作为企业经营发展的一条底线，逐步建立了一套行之有效的监管制度和工作体系。”

2021年政府工作报告强调，压实各方责任,坚决守住不发生系统性风险的底线。

在唐复平看来，保障企业安全关键是做好风险防控，经营不可能完全消灭风险、而是与风险共舞。要把全员全流程全系统的风险防控体系渗透到业务经营的每一个“毛细血管”，切实增强研判能力和化解能力，打好危中求机的主动战。

“谁能管好风险，谁就能更好地发展。”唐复平说。