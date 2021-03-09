孙斌代表：乡村要振兴，先让农产品可以随时随地进城

乡村振兴起步之年，中央一号文件、商务部先后为农村物流树立目标“加快完善县乡村三级农村物流体系，改造提升农村寄递物流基础设施”“到2025年，我国将实现每个县城都有连锁商超、村村通快递。”

3月5日，十三届全国人大四次会议正式开幕，事关乡村振兴战略的重要基础设施农村物流被代表们频繁建言。

全国人大代表孙斌。受访者供图

来自黑龙江的全国人大代表孙斌在建议中提到，推进乡村振兴，农村基础设施建设是重要保障，首先要落地数字化物流，构建完善的农产品供应链体系，助力从田间到餐桌的“最先一公里”，解决优质农产品卖不出去、卖不上价的问题。

孙斌建议，有数字化能力的企业参与到农村数字化物流体系建设中，构建“产、运、销”一体的供应链，推动城乡生产与消费有效对接。

孙斌是一位农技推广员，并从20年前就开始流转承包土地种植水稻，20多年与土地相伴，最知农村、农民冷暖。而同时，他也是数字经济、互联网经济的拥抱者，他创立的孙斌鸿源农业开发集团在淘宝开售“孙斌大米”，他也了解数字经济对乡村振兴的作用力。

“现在，农民掌握了互联网工具，通过网店、直播等形式卖农货，但卖出去后如何快速低成本运出去？”孙斌认为，农业要拥抱数字经济，物流先实现数字化，“农村物流网点日益密集，但服务、效率有待提升，特别是农产品多是生鲜类产品，对物流要求更高。”

孙斌表示，希望数字化供应链体系能够在全国更广大的农村布局。乡村要振兴，首先要先让农产品可以随时随地进城。