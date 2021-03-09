原标题：聚焦新业态、战略新升级，逆势前行铸壁垒——平安租赁2020年总资产破2700亿

2021年2月3日，中国平安公布2020年全年业绩公告：截至2020年12月31日，实现归属于母公司股东的营运利润1394.70亿元，同比增长4.9%;现金分红持续提升，向股东派发全年股息每股现金2.20元，同比增长7.3%。

作为中国平安旗下专业从事融资租赁的子公司，平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)自成立之日起，始终坚持融资租赁主业、走专业化道路，注重客户体验、创新业务模式，历经八年，在服务好实体经济的同时，公司也获得了快速的发展。数据显示，2020年公司经营表现亮眼，各项业务持续稳健增长，全年实现核心净收入113.26亿元，较2019年上浮16%;实现核心利润44.84亿元，较2019年大幅上涨14%，总资产高达2779.61亿元，较上年末增长9.1%;品牌认可度持续提升，全年荣获“年度最受尊敬企业”、“最具影响力融资租赁公司”、“年度融资租赁公司”等23项荣誉大奖。截至2020年底，公司综合实力位列行业前三。

平安租赁常务副总经理李文艺表示，2020年是极不平凡的一年，在这个充满变化与挑战的年份里，公司始终秉承初心，奋勇前行，坚持服务实体经济不动摇，为经济运行的“毛细血管”——中小微企业提供了新鲜的血液，让经济发展充满了生机;坚持推动行业进步树标杆，积极引入科技力量，布局生态，在汽车融资租赁、小微租赁等创新租赁方向上不断探索，为行业变革及发展奠定了基础;坚持助推产业升级促发展，集融资与融物于一体，有效地促进产业、技术升级和改造，为产业转型升级倾注租赁力量。

一、注重风控管理，多业务线协同稳健发展

业务发展均衡，创新业务收入大幅增长。数据显示，2020年平安租赁成熟业务稳步发展，并不断探索新的业务领域，工程建设事业部与三一筑工签署战略合作协议，为推动装配式建筑业务的合作奠定了基础;企融城发城运事业群与小桔充电、国动网络等多家知名企业签署战略合作协议，沿着新基建产业链进行拓展延伸，寻找新的增长引擎;能源冶金事业部合作多家清洁能源、节能环保客户，绿色金融投放持续提升，公司成熟业务整体营业收达109亿，地位扎实稳固。创新业务快速发展，汽车融资租赁业务持续拓展标服体系、大运营体系、车辆管理、智能科技四大核心能力边界，竞争优势明显;小微租赁以设备为核心，做深设备前市场,孵化设备后市场，形成资产管理能力，并同步推进物件生命周期服务。公司创新业务整体营业收入达58.18亿，较2019年高速扩增73%，贡献占比持续扩大。

优化风控体系，加大安全边际留存。2020年，在宏观经济下行，债务违约风险上升，租赁行业监管力度趋严的大背景下，平安租赁提出“避险周期”的风险管理定位，严控增量资产准入，持续完善“行业、区域、客群、产品”四维度评审管控体系，形成清晰的授信策略与风险偏好;强化运营风险管控，充分利用科技力量提高风险管控质量和精准度;强化风险预警管理，对资产进行定期体检，对风险“早预警、早管控、早处置”，缩短风险资产处理周期，提升风险资产化解效率。截至2020年底，平安租赁不良率为1.24%，处于行业较低水平，整体资产拨备充足，风险抵御能力较强，健全完善的风控体系为公司业务平稳、健康发展创造了有利条件。

发挥资源优势，疫情项下助力经济发展。作为服务实体经济的综合解决方案提供商，融资租赁将更多的金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，这在疫情项下尤其明显，面对新冠疫情的挑战及复杂的国际形势，平安租赁充分发挥“融资+融物”的业务属性，持续为客户提供全方位的资金产品和增值服务，借助综合金融力量，多维拓展客户渠道，多方开发创新产品，推出一系列抢反弹组合拳，助力各行业安全复工复产，于逆势中前行，于困境中破局，助力了实体经济发展，实现了业务稳健发展。

二、聚焦对公租赁 助推战略方针和商业模式升级

平安租赁始终坚持做强主业，布局生态，科技领先，做数字租赁、产业租赁、生态租赁、平台租赁的先行者，持续引导战略新兴产业健康发展，并在“控制风险、稳中求进”的总策略指引下，不断推进战略升级，探索新的商业模式，打造全新盈利增长点，引领行业创新发展。

深耕细作笃行，传统业务地位凸显。作为最早扎根产业租赁，并且有所作为的行业标杆，平安租赁始终立足服务实体经济，将租赁产品应用于多类产业，在能源冶金、教育文化、工程建设、制造加工等多个成熟领域处于市场领先地位，在产品层面持续聚焦对公租赁、在客群层面聚焦中型企业，并按行业配置金融专家，实现行业专业化运营，保持市场领先。

从战略版图而言，平安租赁将从横向延展行业、纵向做深客群及丰富产品三个维度，做强传统产业租赁。首先，横向延展行业，关注符合政策导向、成长性高的新领域，如新能源、新基建等。其次，纵向做深客群，推进差异化策略，进一步细化客群。最后，丰富产品，在传统直租赁、回租赁产品的基础上，利用联合租赁、资产入池、ABS等产品优化产品线，基于客户需求场景，进行产品设计，满足不同客户需求。

持续深化探索，创新业务稳铸行业壁垒。在创新商业模式探索方向，平安租赁已经在汽车租赁、小微租赁以及保理业务等方向上探索了一套独特的“方法论”。

针对汽车流通行业属性、租赁物类型、客群类型、交易模式的差异，平安租赁先后布局乘用车新车、二手车融资租赁、乘用车经营性租赁、乘用车对公融资、商用车融资租赁及物流对公融资业务，多个业务线协同发展，顺应业务发展需要，2020年创新成立汽车经营租赁事业部，持续聚焦于建立纵深结合、丰富立体的汽车租赁生态圈。

为积极响应国家服务中小微企业和支持实体经济的号召，2020年，平安租赁小微金融坚持探索新业态，不断创新业务模式，构建覆盖小微企业全生命周期的融资服务体系。截至目前已为全国31个省市的超3万家小微企业客户提供超370亿元资金支持。

平安租赁旗下平安保理利用自身优势探索出供应链金融1+N模式，切入供应链生态体系，夯实实体经济服务下沉市场，有效触达长尾客群。从客户资源0到1导流，到客户需求标准化操作的1到N产出，确保客群全面覆盖、标准化运营全面承接。截至目前，业务区域已覆盖约31个省份，整体客户储备数增加了76%。

三、搭建增长“新引擎” 做强科技力以数字化深度赋能主业

在中国平安“金融+科技”、“金融+生态”的战略指引下，平安租赁积极拥抱科技，快速构建科技力量，贯彻落实“线上化经营、精细化管理、流程化运营”的“三化”目标，布局业务、风险、管理、科技4大模块，初步完成汽车生态圈、小设备生态圈、供应链数据平台、智能风控、管理数字化、科技中台等功能的建设。

科技赋能业务，优化场景，增强客户体验。汽车生态圈完成二手车交易平台建设，链接车商、渠道、车辆资源等，完成GPS平台搭建，实现存量数据全面接入，为车队运营及后市场服务提供数据支持;

以“科技+渠道”为核心驱动力的小设备平台，为设备商0费用、0门槛打通线上营销渠道，利用锱云科技轻物联技术联合开发IOT设备手环，核心技术经过7次迭代，覆盖9大行业100种设备;供应链保理围绕核心企业搭建供应链数据平台，推进数字化获客;智能风控打通四大业务系统建设，形成业务全流程预警闭环，构建外部数据评估体系，深化风险管理智能化能力。

科技赋能管理，提升效能，加速数字化进程。管理数字化强化管理决策大脑，持续推动智慧经分、智慧财务、智慧司库、智慧人力、智慧行政等平台的建设，推动了管理线上线下一体化，助力高效高质量决策;科技中台已基本完成建设存储、计算、查询为一体的数据中台，实现海量数据实时计算、分发、查询能力，初步建成物联网中台，接入各方向80万+设备并实现数据统一处理，初步建成AI中台，赋能四大应用场景，提升业务自动化、智能化水平。

未来，平安租赁将持续强化科技赋能，将科技运用打造成金融高质量发展的“新引擎”，实现科技平台化，服务智能化，持续为客户提供更多创新灵活、便捷优质的综合金融服务。

作为一家有社会责任担当的企业，过去一年，平安租赁在集团的战略指导下，在脱贫攻坚决胜之年，充分发挥产业租赁优势，打造智慧扶贫、精准扶贫、造血式扶贫的扶贫生态链条，帮助乡村人民实现对美好生活的追求。平安租赁公益行动也获得了社会各界的认可，公司在“2020 人民企业社会责任高峰论坛”上荣膺“年度扶贫奖”，在第九届中国公益节上获评2020年度公益传播奖，“金砖筑梦”公益项目获评“2020年度公益项目奖”。

2020年，平安租赁贴合绿色能源产业，深耕“租赁+公益”模式的“金色阳光之路”公益计划分别落地青海尖扎和云南漾濞，完成30.6千瓦光伏电站建设捐赠，用绿色分布式能源助力地方教育的可持续发展;通过与中国青少年发展基金会合作，向乡村地区捐赠改造基金，“金砖筑梦”公益项目先后走过湖北五峰和洪湖，通过修葺及改善贫困地区的校园基础设施，助力青少年儿童茁壮成长;旗下平安车管家“让爱回家”春运公益活动，顺利落地云南宁蒗，帮助生活困难农民工返乡团圆，成就小团聚，大团圆，为留守儿童送去冬日关爱;公司小微金融事业部携手标杆客户开展“微公益爱传递”活动，积极构建“带着客户做公益，带动机构做公益，融合业务做公益”的新格局。未来，平安租赁将继续积极践行企业社会责任，通过智慧扶贫、精准扶贫、造血式扶贫持续贡献自己的公益力量!

2021年是“十四五”规划的开局之年，我国经济正稳步复苏，在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，平安租赁将以平安集团战略指引为导向，立足行业前沿，充分运用科技化手段，结合数字化经营，走出一条全新、差异化的融资租赁发展之路。

(责编：王连香、吕骞)