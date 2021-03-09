承办去年两会建议提案494件 水利部实现“三个一百”

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、完成全年目标任务发挥了积极作用。人民网财经记者特别采访、梳理各部委办理建议提案工作情况，推出系列报道。

人民网北京3月9日电 （记者余璐）“我建议将乌梁素海生态修复补水专用通道工程列入‘黄河流域生态保护和高质量发展’规划重点项目库，并给予资金支持。”这是2020年全国两会期间一条来自内蒙古代表团的建议，它被纳入2020年水利部承办的两会建议提案清单当中。

一年过去了，该条建议的落实情况如何？人民网记者进行了追踪。

记者了解到，为切实办理好该建议，2020年8月，水利部会同国家发展改革委、财政部、生态环境部赴内蒙古自治区巴彦淖尔市开展实地调研。

水利部相关负责人介绍说：“调研期间，我们与内蒙古自治区水利厅、巴彦淖尔市、河套灌区管理总局及部分人大代表进行座谈，共同研究该项目问题，并达成了一致意见。”

“在后续工作中，水利部积极指导内蒙古自治区有关部门和地方，遵循‘确有需要、生态安全、可以持续’的原则，深化工程前期论证和河套灌区节水分析论证，具备条件后，与国家发展改革委协商争取纳入了国家‘十四五’规划，统筹予以支持。”该负责人对人民网说。

将内蒙古代表团的这条建议落到实处，仅是水利部圆满完成2020年提案议案工作的一个缩影。

据了解，2020年水利部共承办两会建议提案494件，主动作为、积极回应代表委员关切，主办的所有建议提案全部实现了100%沟通率、100%按时答复、代表委员100%满意。承办的239件主（分）办件中，所提问题已经解决或采纳的有149件，所提问题已制定解决措施或列入工作计划的有54件，根据建议提案出台了12项政策措施。

水利基础设施建设是全国两会代表委员关注的热点问题之一。

在承办的建议提案中，遇到屡提的难解问题，该如何解决？该负责人举例道，结合水利工程项目立项方面的建议提案办理工作，水利部积极谋划今后一段时期的水利基础设施顶层设计。2020年，提出了150项重大水利工程项目清单，并在“十四五”水安全保障规划编制过程中做好项目储备。

“其中一些项目尚处于前期论证阶段，相关工作基础薄弱，有关方面存在意见分歧，需要深入研究论证，充分征求各有关方面意见，审慎提出办理意见。”该负责人谈到，对代表委员提出的规划依据充分、前期工作基础好、地方需求迫切的水利工程项目，水利部纳入清单积极予以支持。对于暂不具备纳入条件的，也指导有关地方深化和加快工程前期论证。

涉及多部门和地方的建议提案，如何建立与其他部门、地方的联动机制，共同推进办理？该负责人表示，坚持“面对面”沟通、“实打实”调研是共同推进办理工作，积极推动相关问题解决的关键。

“一方面，我们注重与全国人大、全国政协有关部门以及国务院其他部门的协调联系，把握办理要求，及时沟通情况；另一方面，加强与流域管理机构、地方有关部门衔接联系，多方面征求吸纳意见，共同研究制定解决问题的办法和措施。”该负责人说。

“此外，完善答复事项解决机制也尤为重要。在答复后，我们进一步梳理了代表委员提出的意见建议和书面答复内容，建立答复事项台账，明确解决目标和措施、落实时限、责任司局及责任人，按年度进行‘回头看’，确保件件有着落。”该负责人表示，下一步，水利部将持续聚焦群众关心关注的热点难点水利问题，广泛听取意见建议，抓住关键环节，深化沟通联系，强化跟踪落实，促进成果转化，切实提高建议提案办理工作质量，为经济社会持续健康发展提供更加坚实有力的水利保障。