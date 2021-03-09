证监会2020年高质量完成两会建议提案328件

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、完成全年目标任务发挥了积极作用。人民网特别采访、梳理各部委办理建议提案工作情况，推出系列报道。

人民网北京3月9日电 （记者王震）记者从证监会了解到，2020年，证监会共承办全国人大代表议案、建议211件，全国政协委员提案117件，办理数量稳中有增。

证监会表示，面对新冠肺炎疫情影响下办理时间紧、当面沟通交流不便等困难，证监会坚持将建议提案办理工作与支持疫情防控和经济社会加快恢复发展、深化改革开放、防范化解重大金融风险等资本市场改革发展稳定重点工作结合起来，进一步优化工作机制，高质量完成了建议提案办理工作。

在具体办理过程中，提前统筹谋划，完善工作流程，创新沟通方式，努力推动建议提案办理工作提质增效。

一是加强组织领导，把准工作方向。落实全国人大和全国政协的办理工作要求，第一时间明确任务分工，逐级压实责任，形成上下联动、协调推进的工作格局。

二是强化质量意识，完善办理机制。克服疫情不利影响，在严守办理时限的基础上，将办理质量放在突出的位置，严把办理规范、复文审核等关键环节，努力做到“内容高质量、办理高质量”。

三是密切联系沟通，凝聚工作合力。在疫情防控常态化背景下，坚持线上线下相结合，加强与代表委员的沟通，特别是围绕综合性较强的事项开展深入细致交流，准确领会代表委员的宝贵意见。加强与相关单位横向联系，共同研究落实举措，推动建议切实落地见效。

四是加强督办考评，做好结果公开。优化建议提案办理工作电子台账，及时更新、动态跟踪。紧盯关键时间节点，加强督办检查，及时掌握办理进展情况。发挥考核激励作用，充分调动办理工作积极性。主动公开建议提案复文，提高工作透明度。

五是注重成果转化，推动改革发展。把办理工作与资本市场改革发展中心任务同谋划、同推进，不断增强社会共识和各方合力，切实推动解决重点问题，努力把代表委员的真知灼见转化为推动资本市场高质量发展的务实举措。

下一步，证监会将在新发展阶段进一步强化责任担当，落实新发展理念，做好两会建议提案办理工作，努力办出更多共识、办出更大成效，推动资本市场“十四五”开好局起好步，为加快构建新发展格局、实现高质量发展积极贡献力量。