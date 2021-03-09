国家税务总局2020年办理建议提案338件 办结率达100%

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、完成全年目标任务发挥了积极作用。人民网特别采访、梳理各部委办理建议提案工作情况，推出系列报道。

人民网北京3月9日电 （记者王震）记者从国家税务总局了解到，2020年，国家税务总局共集中接收建议提案338件，其中，人大建议209件，政协提案129件，办结率达100%。

针对突如其来的新冠肺炎疫情，一些代表从不同角度提出缓解企业经营困难、支持经济恢复发展的建议。税务总局逐一认真研究，充分考虑代表委员的关切，联合财政部、人力资源和社会保障部等部门积极提出有关建议，国务院先后出台7批28项税费优惠政策，为帮助企业纾困解难、稳定经济基本盘、保障民生就业提供了有力支撑。为确保各项税费优惠政策落实到位，税务部门努力克服疫情期间政策出台时间紧、情况复杂等困难和挑战，对照各项税费政策逐一抓好落实。建立定期政策落实例会机制和“一察二改三抽四问责”工作改进机制，对照发现的问题逐一抓好整改，着力畅通政策落实“最后一公里”。2020年，全国新增减税降费超过2.5万亿元，有效减轻了市场主体负担。

针对部分代表委员对优化税收营商环境的意见建议，税务总局充分运用信息技术手段，大力推进“非接触式”办税缴费，梳理发布了涵盖214个税费事项的网上办理清单，效率大幅提升。目前，企业纳税人有90%以上的业务量可通过网上办理，其中纳税申报业务网上办理率达99%以上。部分代表委员提出“提供个性化服务产品”等建议逐步落实。

税务总局在办理建议提案过程中，充分吸纳代表委员的真知灼见，将其转化为推动税收工作的硬招实招，支持统筹做好常态化疫情防控和服务经济社会发展各项工作，全力服务“六稳”“六保”大局，取得了较好成效。

为确保“件件有着落，事事有回音”，税务总局不断强化建议提案办理工作督办考核，建立工作台账，实施清单管理，明确责任司局、责任处室、责任人和办理时限。同时，利用综合办公系统“建议提案办理”模块实时跟踪办理情况，并将办理情况与绩效考评结合起来，确保每一份建议提案按时办结。