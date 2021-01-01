抽奖规则

1、本次活动由人民网携手我爱我家为参与者提供，本次抽奖为免费抽奖，不会向您收取任何费用。

2、本次抽奖奖品是北京和太原两座城市“我爱我家”租房佣金补贴券，您可以通过按钮实现抽取哪座城市补贴券。通过点击“翻牌”，进入补贴券抽奖页面，随机抽中奖券，每人只有一次抽奖机会。

3、领取补贴券需在页面提示下完善领奖信息，请保证您提供的信息清晰明确，如果因个人原因不填、漏填、错填信息而导致奖品不能正常发放，视为放弃奖励。

4、中奖信息以“人民网+”客户端公布的信息为准，抽中后将会以短信方式通知您中奖。

5、中奖者名单信息（包括但不仅限于中奖者姓名、电话）将用于我爱我家协助获奖用户兑奖使用，但不用于兑奖以外第二用途。

A. 若抽中北京市租房佣金补贴券，使用规则如下

（1）该补贴券适用范围为我爱我家北京公司发布的普通租赁房源，不适用于我爱我家华熙地产及相寓房源；

（2）该补贴券仅限领用者本人租房时使用，一套房源仅限使用一张佣金分档对应的佣金补贴券，不可累积、重复使用，不得转让、赠与或折现；

（3）该补贴券不得与我爱我家公司其他优惠同时使用；

（4）该补贴券的领取日期为2021年3月7日-3月15日，共2000张，每天发放不少于222张，发完为止，使用有效期为2021年3月20日至2021年6月30日；

（5）领用者向我爱我家经纪人出示中奖短信和“人民网+”中奖页面后，方可享受补贴券中的优惠政策。

B.若抽中太原市租房佣金补贴券，使用规则如下

（1）该补贴券适用范围为我爱我家太原公司发布的普通租赁房源及相寓房源；

（2）该补贴券仅限领用者本人租房时使用，一套房源仅限使用一张佣金分档对应的佣金补贴券，不可累积、重复使用，不得转让、赠与或折现；

（3）该补贴券不得与我爱我家公司其他优惠同时使用；

（4）该补贴券的领取日期为2021年3月7日-3月15日，共2000张，每天发放不少于222张，发完为止，使用有效期为2021年3月20日至2021年6月30日；

（5）领用者向我爱我家经纪人出示中奖短信和“人民网+”中奖页面后，方可享受补贴券中的优惠政策。

6、在参与活动过程中,如用户出现作弊等违法违规行为,“人民网+”客户端有权撤销用户参与活动及奖励使用资格,并有权收回用户已经获得的权益。

7、凡参与本活动者,即视为接受活动所有规则,且须遵循“人民网+”客户端法律声明及其他关于营销活动的相关规定, “人民网+”客户端有权在法律允许的范围内对活动规则做出适当调整。

备注：

（1）如出现不可抗力事件(包括但不限于重大自然灾害、重大疫情、活动受政府机关指令需要停止举办或者调整的、活动受网络攻击或因系统故障等情形)，不能兑现优惠权益的，人民网与我爱我家公司不构成违约，无需承担任何违约责任；

（2）相关活动内容及规则可能会根据实际情况发生变化，具体详情可咨询我爱我家经纪人，最终解释权归人民网所有。