杨军委员：建议支持青岛建设国际化创新型城市 打造全球海洋中心城市

全国政协委员、青岛市政协主席杨军。受访者供图

在今年全国两会上，全国政协委员、青岛市政协主席杨军提交了关于支持青岛建设国际化创新型城市、支持青岛打造全球海洋中心城市等多份提案。

建议支持青岛建设国际化创新型城市 推动区域科技创新协调发展

青岛既是东部沿海发达城市，又是黄河流域的经济出海口，具有连接南北、贯通东西的“双节点”枢纽作用，还是东向日韩、西向“一带一路”沿线国家的新亚欧大陆桥的重要节点。青岛以开放促进创新，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，主动融入双循环新发展格局，大力推进更高水平对外开放，具有建设国际化创新型城市的良好基础。杨军建议，在国家“十四五”国民经济和社会发展规划中支持青岛建设国际化创新型城市，推动我国区域科技创新协调发展。

一是增强城市科技创新策源能力，建设长江以北地区重要的国家科技创新基地。聚焦国家科技创新战略需求，加快建设青岛海洋科学与技术国家实验室等若干重大科技基础设施，组织实施重大科技攻关，创建综合性国家科学中心。布局国家临床医学研究中心，参与国际大科学计划和大科学工程，在国家科技创新布局和全球创新网络中发挥关键节点作用。

二是培育世界级创新型产业集群，建设黄河流域高质量发展创新动力源。强化企业创新主体地位，围绕产业链部署创新链，攻坚关键核心技术，发展原创性、颠覆性技术。培育壮大科技型中小企业规模，推动产业链融通创新，深化高新技术企业上市培育行动，支持企业建设技术创新中心，打造轨道交通、新材料等若干具有国际竞争力的创新型产业集群。以科技创新引领全面创新，建设世界工业互联网之都、全球海洋中心城市，辐射带动黄河流域高质量发展。

三是营造国际化创新创业生态，建设“一带一路”沿线创新创业开放高地。突出开放、现代、活力、时尚的城市特质，不断深化与“一带一路”沿线国家地区，特别是与欧洲、日韩科技交流合作，拓宽国际合作广度和深度。深化人才发展体制机制和科研管理体制改革，推动产学研深度融合，促进科技和金融紧密结合。加快发展科技服务业，打通产业链、资金链、人才链、技术链，打造“四链合一”加优质高效政务服务环境的“4+1”发展生态，服务保障国际化创新型城市建设。

建议支持青岛打造全球海洋中心城市 推动国家北部海洋经济圈协调发展

2018年5月，山东省委、省政府印发《山东海洋强省建设行动方案》，支持青岛“加快建设国际先进的海洋创新中心、海洋发展中心和具有全球影响力的国际海洋名城，打造海洋强省建设主引擎”。2021年1月出台的《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出青岛加快建设全球海洋中心城市。青岛加快创建全球海洋中心城市，将进一步推动国家北部海洋经济圈协调发展，增强国家在国际海洋领域的话语权。

杨军建议相关部委支持青岛打造全球海洋中心城市，并纳入《全国海洋经济发展规划（2021—2025年）》。同时，出台相关配套政策，如在青岛设立中国（青岛）国际海洋经济交易所、建设海洋经济发展示范区、打造海洋新兴产业公共服务平台等，支持青岛市发展海洋经济，并在海洋科技创新引领、全球海洋综合治理等方面发挥更大作用。加大对青岛重大海洋基础设施建设支持力度，在青岛建立中国海洋工程研究院和国家基因库，形成深远海矿产开发等，加快建设青岛海洋科学与技术国家实验室。