外企看两会：中国是全球经济复苏与可持续发展的重要引擎

编者按：2021年全国两会如期召开，释放出实行高水平对外开放，促进外贸外资稳中提质的坚定信号，在华外企对此高度关注。人民网经济民生采访部推出《外企看两会》策划，专访在华外企负责人，解读外企在华发展的成就与展望。

“中国继续推进全球合作、持续扩大对外开放的承诺和举措，让我们更有信心和期待”“中国将成为一个更为开放、充满活力的经济体”“中国是全球经济复苏与可持续发展的重要引擎，并为世界发展贡献经验与智慧”……

全国两会期间，多位外企负责人在接受人民网记者采访时点赞中国经济成就，看好中国发展前景，并表示将努力融入新发展格局，共享中国经济发展机遇。

“加快构建新发展格局为外企带来更多机遇”

2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

今年的全国两会也成为外企展望“十四五”时期在华发展图景的一扇窗口。

“我们希望通过领先的混合云和AI技术促进企业新一轮的数字化转型。这与中国‘以高质量发展为主题’的目标是一致的，因此，我们相信在接下来的五年和更长的时间里，IBM可以利用独特的行业和技术专长，帮助中国企业挖掘出更大的增长潜力，实现从数量增长到质量增长的转变。”IBM大中华区首席执行官包卓蓝在接受人民网记者采访时表示。

米其林中国区总裁兼首席执行官伟书杰表示，“我们希望深度融入‘双循环’新发展格局，加大创新力度，通过在智慧出行和绿色出行等方面的专长提供更可持续的解决方案，通过数字化转型更好地服务于消费者，通过打造绿色出行体系保护环境，进而实现一切皆可持续的企业愿景。”

今年的政府工作报告提出，中国要实行高水平对外开放，促进外贸外资稳中提质。

“通过在平等的竞争环境中推动开放、透明和广泛的合作，我们将继续携手所有中国合作伙伴，让科技有为——以技术赋能工业、基础设施、交通和医疗等经济支柱产业转型。”西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼说。

ABB（中国）有限公司高级副总裁、ABB电气中国总裁赵永占在接受采访时表示，“作为电气和自动化领域的行业领导者，ABB积极践行‘在中国，为中国，也为世界’的战略，努力把握数字化转型关键机会，顺应中国人民对更好生活质量的追求，为超大规模内需市场提供端到端的可持续解决方案。”

“中国是全球经济复苏与可持续发展的重要引擎，并为世界发展贡献经验与智慧。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正认为，中国推进新一轮高水平对外开放举措充分展示了中国的包容性，增强了外企在华发展的信心。

“中国营商环境的持续优化激发了外企活力”

2020年，《优化营商环境条例》和外商投资法同步实施；市场准入负面清单再减8项，外商投资准入负面清单由40条减到33条，鼓励外商投资产业目录新增127条，市场准入门槛不断降低；海南自由贸易港建设正式启航……

近年来，以市场化、法治化、国际化为方向，中国优化营商环境红利加速释放。

“我们相信，随着中国营商环境持续优化改善，中国将成为一个更为开放、充满活力的经济体。这将为外资银行和其他市场参与者带来蓬勃的发展空间。”汇丰亚太区行政总裁王冬胜在接受人民网记者采访时表示，中国优化营商环境的务实举措进一步保护和激发了外资企业经营的活力。

拜耳集团处方药事业部执行副总裁兼中国及亚太区总裁、拜耳集团大中华区总裁江维表示，“中国取得的经济与社会发展的巨大成果离不开高质量对外开放。拜耳非常赞赏中国坚定支持经济全球化、实施对外开放的决心。”

“近年来，中国召开进口博览会、消费者博览会等大型展会，为企业招商引资创造良好土壤。”欧姆龙健康医疗（中国）有限公司董事、总经理赵耀说。

拉法基豪瑞集团全球合作伙伴负责人、集团副总裁刘利嘉在接受人民网记者采访时表示，“中国通过缩减行政审批、加快流通速度、降低通关成本等多种举措打通了全球商品生产、运输、流通和消费通道，并且通过保护知识产权等举措，促进了工业极消费市场和居民极消费市场的长足发展与国际接轨。”

谈到中国的营商环境，奥的斯中国总裁郑培明表示，今年的政府工作报告特别提到，延续执行企业研发费用加计扣除75％政策，将制造业企业加计扣除比例提高到100％。用税收优惠机制激励企业加大研发投入，无疑成为激发企业活力的助推器。

“中国持续扩大对外开放的举措让我们更有信心”

过去一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重冲击，中国率先实现复工复产，经济恢复好于预期。同时，中国坚定不移推进改革开放，发展活力和内生动力进一步增强。

“中国经济取得的成绩，给我们这些在华投资的外企描绘了一副充满希望的宏伟蓝图，也更加证明了我们坚持长期在华经营和投资，与中国经济共同发展的战略是正确的。”如新大中华高级副总裁暨北京首席代表李潮东向人民网记者表示。

“中国在疫情防控方面采取了强有力的举措，为人民生活和经济发展创造了一个安全、健康、有序的环境，中国经济发展所取得的成就，让人信心满满！”诺基亚贝尔执行副总裁、诺基亚大中华区市场传播与公共事务负责人马涛说。

爱立信中国总裁赵钧陶表示，“中国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，全年国内生产总值增长2.3%。年初剩余的551万农村贫困人口全部脱贫、52个贫困县全部摘帽。这些事实和数据都让我印象深刻，反映出优秀的国家治理能力和强大的经济韧性。”

“今年的政府工作报告中提到，要实行高水平对外开放，积极有效利用外资，促进内外资企业公平竞争，依法保护外资企业合法权益。这让我们充分感受到中国坚定不移扩大开放、不断优化营商环境的决心。对亚马逊云科技和其他在华深耕的跨国企业而言，无疑给我们未来的发展注入了强大的信心。“亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊表示。