江泽林委员：建设世界级寒地冰雪经济高质量发展试验区 让“冷”冰雪“热”起来

全国政协委员、吉林省政协主席江泽林。受访者供图

在“冰天雪地也是金山银山”的发展理念深入人心的当下，昔日寒地的“冷”资源已成为“热”经济，为吉林和东北其他地区的发展增添了新的生机。为更好地抢抓北京2022年冬奥会有利契机，培育振兴东北经济新动能，助力中国冰雪产业做大做强做优，今年全国两会上，全国政协委员、吉林省政协主席江泽林联合努尔兰·阿不都满金、张勇、冯建中、支建华、李龙熙、杨扬、杨安娣、王艳霞、沈瑾等委员，联名提出了《关于建设中国（长白山脉—阿尔泰山脉）世界级寒地冰雪经济高质量发展试验区的建议》提案，为推动冰雪经济高质量发展鼓与呼。

人民网记者：您是如何看待“带动三亿人参与冰雪运动”，助力实施全民健身国家战略和“健康中国”国家战略的？

江泽林：当前和未来更长时期是中国冰雪运动的黄金期。东北长白山区域承担“冬奥在北京·体验（备战）在吉林”重大任务，深度用好长白山脉冰雪资源，大力发展寒地冰雪、生态旅游与特色产业，打造具有国际影响力的冰雪旅游带，将有效促进冰雪产业要素聚集和关联产业融合发展，能够推进以寒地冰雪经济和文旅产业为主体的旅游业成为重要支柱产业，形成东北全面振兴全方位振兴的重要增长极和高质量发展的新引擎；能够更好利用国际国内两个市场、两种资源，促进与世界冰雪经济的产业链、供应链有效对接、联动发展和更大范围更宽领域的经济循环；能够更好地服务国家发展大局，满足人民群众冰雪消费需求。

人民网记者：请您介绍下长白山脉和阿尔泰山脉在发展冰雪产业和寒地冰雪经济方面具有哪些独特的优势？

江泽林：长白山脉和阿尔泰山脉在发展冰雪产业和寒地冰雪经济方面具有独特的优势：一是长白山脉、阿尔泰山脉与阿尔卑斯山脉、落基山脉同属世界著名粉雪基地，具备成为世界冰雪产业新的增长极的巨大潜力。二是长白山脉和阿尔泰山脉积极推动冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等快速发展，建设世界级寒地冰雪经济高质量发展试验区具备较好基础。三是长白山区域承担“冬奥在北京·体验（备战）在吉林”重大任务，通过着力打造长白山冰雪生态度假区、吉林冰雪经济高质量发展试验区、长吉都市冰雪运动与休闲度假区等，冰雪产业在差异化创新发展方面已处引领地位。四是阿勒泰地区冰雪资源条件优越，冰雪文化历史悠久，素有“中国雪都”之称，适宜举办国际国内综合顶级滑雪赛事和高端滑雪度假旅游产业。

人民网记者：关于打造世界级冰雪运动赛事基地，您有什么建议？

江泽林：打造世界级冰雪运动赛事基地，要充分利用长白山脉地形地貌、自然生态和优越气候条件，按照国际标准完善雪场设施、经营和服务，满足承办各类国际顶级冰雪赛事和运动休闲条件，把全民冰雪运动引向深入；着眼建设冰雪旅游强国，建成世界级冰雪旅游度假胜地，深度挖掘东北长白山脉历史文化资源和抗联红色文化资源，滑冰雪、看雾凇、赏民俗等消费热点和冬猎冬捕、冰灯雪雕、赛马杂技、演艺游艺等特色项目全要素联动，推进冰雪、旅游、文化融合发展；着眼建设冰雪产业强国，培育世界级冰雪经济全产业链，对接国际标准，建设现代冰雪产业体系，延长产业链，壮大创新链，提升价值链，示范推动冰雪产业向统筹化、精品化、融合化、生态化和国际化发展。

人民网记者：关于如何联动开发长白山脉和阿尔泰山脉两地顶级冰雪资源，您有哪些想法要和网友们分享的？

江泽林：在国家层面上规划建设中国（长白山脉—阿尔泰山脉）世界级寒地冰雪经济高质量发展试验区，进一步赋予试验区支持政策，对于探索世界级冰雪经济创新发展模式，更好融入国际国内双循环构建新发展格局，示范引领中国冰雪经济做大做强做优，推动北方地区冰雪资源统筹开发，深化吉新两省区对口支援和产业合作内涵，实现冰雪优势资源叠加，培育振兴东北经济新动能、促进边疆地区发展、推进以寒地冰雪经济和文旅产业为主体的旅游业成为重要支柱产业，打造绿色经济新引擎和沿边开放新平台。

人民网记者：对于谋划布局中国（长白山脉—阿尔泰山脉）世界级寒地冰雪经济高质量发展试验区发展战略您有什么建议？

江泽林：我建议尽早谋划布局中国（长白山脉—阿尔泰山脉）世界级寒地冰雪经济高质量发展试验区发展战略，将其纳入国家“十四五”发展规划。以中国（长白山脉—阿尔泰山脉）世界级寒地冰雪经济高质量发展试验区为先行先试地区，建设“带动3亿人参与冰雪运动”的重要承载区，成为东北全面振兴和支撑新疆丝绸之路经济带核心区的新引擎。在试验区基础设施建设方面，请求国家发改委、文旅部、体育总局制定有关具体政策，支持建设世界级冰雪运动赛事基地，打造长白山和阿尔泰山国际冰雪顶级赛事平台和运动休闲基地，支持建设世界级冰雪旅游度假胜地，建设长白山国际生态休闲（冰雪温泉）旅游区，在旅游景区和国家级旅游度假区评定以及国家全域旅游示范区认定工作中给予支持，将长白山和阿尔泰山建设成为国际一流的富有文化底蕴的冰雪旅游度假区。

人民网记者：您认为在国家层面上规划建设世界级寒地冰雪经济高质量发展试验区有什么样的意义？

江泽林：在国家层面上规划建设世界级寒地冰雪经济高质量发展试验区，是新发展阶段的新要求、新发展理念的新载体、新发展格局的新引擎、培育全面振兴的新动能。要在顶层规划设计、基础设施建设、产业项目发展、人才培养和技术创新等方面赋予试验区支持政策，把试验区打造成技术创新实验地、政策引导测试区和人才培养基地，促进冰雪产业聚集，能够在探索世界级冰雪经济创新发展模式、更好融入国际国内双循环、推动北方地区冰雪资源统筹开发、打造绿色经济新引擎和沿边开放新平台等方面，提供集成创新经验和典型范式。