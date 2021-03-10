周鸿祎委员：将网络安全列为智能汽车“标配”

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

“2020年，中国交出了一份人民满意、世界瞩目的答卷，我深感骄傲，并感叹成绩的来之不易。”全国政协委员、360集团董事长周鸿祎在做客人民网《对话企业家》栏目时对记者表示。

今年两会，周鸿祎带来了三份提案，全都关于数字时代的网络安全问题。在他看来，网络安全问题正在成为中国数字化发展之下面临的新威胁，这将是数字时代的一道“必答题”。

他指出，加快数字化发展，是我国构建新发展格局的重要着力点和有效路径，我国目前已经从上到下形成了数字化发展的共识，也形成了安全的共识，网络安全是数字化战略的底座，有了网络安全的保障，数字化发展才能更好更快，走得更远。

3月4日，全国政协十三届四次会议第一场“委员通道”采访活动在北京人民大会堂新闻发布厅举行。这是全国政协委员周鸿祎通过网络视频方式接受媒体采访。新华社记者 李贺摄

打造城市级网络安全基础设施

“自国家智慧城市试点启动以来，中国智慧城市建设正遍地开花，目前大约500座城市已明确提出或正在建设新型智慧城市。但是，我国城市网络安全基础设施还比较缺乏。”周鸿祎在提案中指出，现有的网络安全系统大多数是针对特定应用场景和特定用户建设的，自建自用、功能单一，不具有公共服务属性，难以实现城市级的网络安全整体运营和协同联防。

周鸿祎指出，城市级网络安全基础设施是智慧城市的“安全基座”，用来为整座城市的机构、企业和老百姓提供公共网络安全服务，以提升城市网络安全水平，可以应用在智慧交通、智慧金融、智慧能源、安全应急等应用场景。他建议，将城市级网络安全基础设施作为智慧城市的标配，同时，开展城市级网络安全基础设施的统一安全运营。

将网络安全列为智能汽车“标配”

“与互联网连接就会存在网络安全风险，黑客完全可能通过网络攻击劫持智能汽车。”周鸿祎表示，智能网联汽车集成了大量的摄像头、雷达、测速仪、导航仪等各类传感器。过去智能手机等终端存在的远程控制、数据窃取、信息欺骗等安全问题，已经陆续出现在智能汽车上，可能危及人身安全和公共安全。

周鸿祎建议，强化智能网联汽车产生的数据安全监管，并鼓励和引导汽车企业，将智能汽车的联网安全防护体系纳入车辆生产、销售和服务体系中，并逐步形成强制性要求，像汽车安全带一样，列为汽车安全的标配。

同时，研发针对真实应用场景的智能汽车攻击测试工具，建立覆盖车企、销售、运维和用户全业务流程的系统化攻击测试用例库，构建智能汽车实网攻防式安全验证平台，推进智能汽车联网安全测试成为新的、常规的“汽车碰撞测试”。

制定行业特殊人才认定和激励政策

“网络安全实质是人与人的对抗，人才是我国未来网络安全产业发展的基础。”周鸿祎指出，近年来，国家成立了众多网络安全学院，用来加快人才培养步伐，但人才缺口仍十分巨大，特别是网络安全顶尖人才依旧十分匮乏。

对此，周鸿祎建议采取特殊人才认定和激励政策，提高社会对这个群体的理解和认可，也增强他们对国家的认同感，更多吸引他们为网络强国建设做贡献。