迈瑞李西廷：完善医疗器械产业链 做好产品提高国际竞争力

迈瑞医疗董事长李西廷。受访者供图

“核心技术是一个企业的核心，不掌握核心技术，是不可能在市场上占据大的竞争力。要做到这一步，就要敢于投入研发，而且要有不被周围其他声音所干扰的专注力。”近日，迈瑞医疗董事长李西廷做客人民网《对话企业家》栏目，李西廷表示，在做产品方面，迈瑞“目不斜视”做好自己的工作，脚踏实地一步一个脚印去学习、研究掌握核心技术，在部分产品上实现了从“跟随”到“引领”的身份转变。

洞察市场需求 抓住历史机遇

成立于90年代初的迈瑞医疗，在30年的发展中，抓住历史机遇，紧跟时代发展步伐，成了时代浪潮里的“弄潮儿”。2020年，一场突如其来的新冠疫情打破了原有的生活节奏，一时间呼吸机等医疗设备成了受关注的重点对象。

“因为经历过SARS疫情，武汉出现疫情后我们迅速反应，在2020年的大年初二召集员工，把公司的库存拉到一线的同时，也快速准备生产疫情所需要的东西。”李西廷介绍，疫情期间，迈瑞医疗多次向火神山、雷神山等新冠肺炎定点医院送去呼吸机、监护仪、除颤仪等抗疫必需的医疗器械。

“人无远虑，必有近忧。我们要做事前诸葛，而不是等疫情来了再投入研发生产，这是来不及的。”李西廷称，迈瑞一直关注市场动态，根据市场需求开发产品。

疫情期间，迈瑞不仅满足了国内战疫一线的需求，也让国产医疗器械走出国门，支援了国际上的疫情防控。“原来我们进不去的一些西欧、北美的顶级医院，通过这次疫情都进去了。”李西廷说。我国医疗器械发展相比发达国家起步较晚，一些欧美地区发达国家对我国制造的医疗器械持怀疑态度，不敢引进使用。此次疫情，我国医疗器械不仅解决了这些国家的燃眉之急，还使他们对国产医疗器械有了新的认知。“这使得国产品牌在国际发展至少提前五年。”

做好产品质量 主动投身完善产业链

虽然国产医疗器械取得一定的发展成果，但与国际“大鳄”相比仍然存在一定的差距。如何并肩国际一流水平？李西廷表示，做好产品是关键，首先要让产品的性能、质量过关。其次，做好售后服务，在销售网络上做大投入，招聘当地本土员工，并加以培训，使外籍员工也认可我们企业的工作方式和企业文化。

“去年迈瑞几十万台抗疫设备运到海外，截至目前，没有接到一例投诉。这与迈瑞长期以来注重产品、注重服务密切相关。”李西廷介绍，迈瑞的仪器在当地医院使用后，医院24小时内打电话要有人接，有人支持，“这样，人家才敢买。”

除了产品和售后服务，打造健康的产业链是李西廷关心的一大重点。他表示，我国大多数的医疗器械公司规模较小，在“出海”过程中一点小小的风浪就能把船打翻。在产业链方面，我们一定要做大做强，这样才能使我们在国际市场上行稳致远。

“我们一定要做好社会分工，让医疗器械市场规范化、市场化。”李西廷表示，疫情期间，面对国外的封锁很多产品不能进口，为了不影响设备生产，迈瑞对本土企业提出技术要求，采用了不逊于进口零部件的设备。“完善产业链，国产医疗器械就能在出海中多一些保障和自信。”

给基层赋能 合法合规走向高质量

今年是“十四五”开局之年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。随着我国医疗器械行业市场不断地扩大，国家也在支持和鼓励医疗器械创新发展。如今，我国已迈入高质量发展阶段，对于企业而言如何实现高质量发展，李西廷给出了自己的见解。

“首先要合法、合规经营。”李西廷认为，这是公司最根本的东西，也是保证公司安全发展、健康发展的根本；其次，大量投入研发，用新产品提高市场竞争力；另外，要完善供应链，做好供给侧改革，不依赖进口；最后，完善市场，实现大浪淘沙，使留下的小公司具备足够的创新力，大公司有能力商业化、产业化。

在医疗器械公司走向高质量发展的征程中，李西廷强调了人才的重要性。他表示，一方面要让企业内部年轻的工程师尽快发挥他们的力量；另一方面要引进高端人才，这对提高产品的性能和质量会起到非常大的作用。

医疗器械公司作为我国医疗产业的重要组成部分，在促进医疗资源均衡方面有着不可推卸的责任。当前，我国基层医疗技术相对薄弱，要求医疗设备更智能化，帮助基层医务工作者提高医疗服务水平。

对此，李西廷表示，迈瑞的价值观是为人民的健康服务，做人类健康的守护神。“面对基础医疗市场特别是乡镇卫生院，我们要做的仪器是性价比高，又比较智能化的东西。”李西廷表示，要开发出适合基层医疗的产品，给基层医疗赋能，让老百姓在基层也能得到专业优质的医疗服务。