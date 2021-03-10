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“民有所呼，政有所应”——部委建议提案办理工作系列

林草局2020年承办两会建议提案556件 实现“四个100%”

2021年03月10日11:24 | 来源：人民网
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编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、完成全年目标任务发挥了积极作用。人民网特别采访、梳理各部委办理建议提案工作情况，推出系列报道。

人民网北京3月10日电 （记者李楠桦）记者从国家林业和草原局获悉，2020年，国家林业和草原局承办全国人大代表建议和全国政协委员提案556件，其中建议334件、提案222件，承办数量较2019年增加51.4%。承办的建议提案内容主要涉及禁食野生动物、自然保护地管理、国土绿化、国家公园建设、草原生态修复、林草领域改革、森林草原防灭火一体化、林草产业发展、生态扶贫政策等。

国家林草局高度重视建议提案办理工作，认真研究部署，修订印发办理办法，制作办理手册和复文审核流程，实现了建议提案台账化管理。相关司局单位加强与代表委员联系，累计通过电话、微信、视频、调研座谈等形式联系代表委员445次，按时保质办结全部建议提案。按时办结率、与代表委员沟通率、代表委员满意率、复文公开率均达到100%，得到了全国人大、全国政协，以及代表委员们的好评。

据了解，在承办全国人大常委会确定的“贯彻落实野生动物保护法，全面禁止野生动物非法交易和食用”重点督办建议办理过程中，国家林草局有关负责同志多次带队到云南、广东、广西、海南、贵州、山东等省份开展调研，邀请代表座谈交流，积极回应代表诉求，有力推动了禁食野生动物后续工作。截至2020年12月9日，全国在养禁食野生动物全部得以处置，基本完成养殖户补偿工作，兑付资金71.14亿元，约80%养殖户已重新就业或转向其他养殖、种植活动。

(责编：李楠桦、高雷)

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