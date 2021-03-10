竺延风委员：优化智能网联汽车发展环境 积极创造商业化落地条件

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

全国政协委员、东风公司董事长竺延风。受访者供图

近日，全国政协委员、东风公司董事长竺延风在接受人民网《对话企业家》栏目专访时表示，在新一轮科技革命和产业革命的驱动下，智能网联汽车已成为全球汽车产业发展的重要战略方向。目前，智能网联汽车已经走出实验室，部分自动驾驶系统在乘用车上的搭载率逐步提升，并开始走向公开道路实际测试与商业化示范阶段，在城市出租车、干线物流、封闭园区物流、公交、环卫、末端配送等场景示范应用上，均取得了阶段性的成果。

随着《智能网联汽车技术路线图2.0》的发布，我国大力发展智能网联汽车的路径也愈发明晰。根据规划，到“十四五”末，即2025年，我国部分自动驾驶、有条件自动驾驶智能网联汽车销量将占当年汽车总销量的比例超过50%，高度自动驾驶级智能网联汽车开始进入市场，限定区域和特定场景商业化应用即将实现，C-V2X终端新车装配率将达50%。

从现状看，竺延风指出，智能网联汽车尤其是高度自动驾驶（HA）级智能网联汽车还缺乏清晰的商业化落地条件。主要表现在：我国现有法规条件下对自动驾驶汽车上路等存在规制，智能网联汽车配套的公共基础设施和基础应用还不够完善，高精地图的国家体系尚未形成；高度自动驾驶（HA）产品在国家智能网联汽车试点示范区的认证还缺乏统一标准，各示范区认证结果尚未互联互通。

对此，竺延风建议，完善相关立法，稳妥有序推进道路开放，具有较强的迫切性。有条件自动驾驶和高度自动驾驶产品的商业化落地，是智能网联汽车“保障生命安全、提高交通效率、促进节能减排、增进人民福祉”的必由之路，应以真实物理场景的用户使用，推动技术进步、改善用户体验。

他认为，结合“十四五”规划，推动各地逐步完善与智能网联汽车相关的基础设施，加快示范城市建设。要发挥政策引导作用，通过设立专项资金等加快推进试点，推动智能交通和智慧城市建设，完善车联网交通设施，不断提高交通安全水平。加快形成智能网联汽车高精地图的国家体系，扩大高精地图开放应用，在车辆精确定位、超视距感知、协同决策等领域，为自动驾驶解决方案提供技术保障。

另外，加强国家级智能网联汽车试点示范区的认证互通和数据共享，形成国家级数据中心也是推动智能网联汽车商业化落地的重要一环。应在不同的示范区认证成果中博采众长，加快统一认证标准和技术要求，推动认证互通和数据共享，提升自动驾驶汽车整体技术水平。