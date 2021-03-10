人民网北京３月10日电 （许维娜）近日，工业和信息化部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》，基于11项重点任务，对今后三年工业互联网的重点工作内容做出部署。

“历经2018-2020年的起步期，我国工业互联网发展取得了显著成就。”2月28日，全国政协委员、中国工业互联网研究院院长徐晓兰在接受人民网财经专访时表示，未来三年将是我国工业互联网快速成长的关键期。

时值“十四五”规划开局之年，我国工业互联网将如何再上新台阶？访谈期间，徐晓兰全面解读了我国工业互联网建设的重点、难点，未来工业高质量发展的重要驱动要素，也为下一个五年中，推动工业互联网高质量发展建言献策。

2月28日，全国政协委员、中国工业互联网研究院院长徐晓兰接受人民网专访。人民网记者 毕磊摄

在政策落实方面，徐晓兰建议要加大统筹协调力度、加强政策成效评估、开展产业检测评估，以加强组织实施。

在政府引导方面，徐晓兰认为，要发展迭代工业互联网理论体系和技术架构，实现我国新型跨企业管理控制系统的突破，推动我国数据要素流转机制的建立，真正推动工业互联网体系建设的标准化、生态化、可落地、可迁移、可复制。同时，通过加大财税政策支持、提升金融服务水平、创新产融合作方式等让更多资金流入工业互联网领域。

在企业实践方面，徐晓兰指出，大型企业要发挥引领推广作用，造平台、建生态，带动中小企业的数字化能力提升和订单、产能、资源等共享。中小企业要提高数字化转型意识，积极用平台、进生态，实现创新能力和创新资源的双重突破。

然而，在我国工业互联网发展过程中也存在一些制约问题亟待关注，徐晓兰表示，今后要致力在以下六个方面取得关键突破：

一是通过国家工业互联网大数据中心体系打通数据孤岛。当前，我国工业互联网数据呈爆炸性增长，但是数据孤岛问题严重，数据价值未能得到有效利用，需要通过国家工业互联网大数据中心体系加以汇聚打通。

二是中小企业数字化转型面临瓶颈，应依托工业互联网平台构建大中小企业融通发展格局。我国中小企业的数字化转型存在生产设备数字化基础薄弱、资金缺乏，升级改造主观意愿不强、核心技术人才贫瘠等实际挑战。

三是核心技术自主研发实力不足，应推动各方面创新要素体系化协同。我国工业软硬件自主研发实力不足，为推动工业互联网科技创新与技术发展：一是要培育一批工业互联网系统解决方案龙头企业；二是以行业应用为导向加快新技术联合攻关和成果转化；三是鼓励高校科研机构和企业等主体一起，加强工业互联网基础理论研究，提升原始创新水平，各类主体和各类创新要素协同发挥作用。

四是专业人才缺乏，应强化需求引领、机制保障、培养路径。工业互联网专业人才缺乏已经成为制约我国工业互联网发展的主要瓶颈。下一步，应做好工业互联网人才评价体系建设，以评促选畅通人才职业发展通道；通过建设共享型工程实习基地，加快工业互联网人才培养。

五是工业互联网凸显了工业安全重要性。我国工业互联网安全技术防护体系和安全管理体系尚在建立过程中，相关政策文件和标准指南主要集中于工业控制系统安全领域，针对工业互联网平台安全接入、数据保护、平台防护等方面的标准尚属空白，平台分级分类管理体制和方法尚未统一，需要摸索一个合适的安全评价体系。

六是强化应用牵引，赋能行业融通发展。工业互联网创新发展需要以应用作为牵引，包括关键领域应用和行业应用。关键领域如安全生产等方面，针对原材料、危险化学品、矿山、民爆、烟花爆竹等重点行业领域的工业互联网+安全生产进行了部署。在行业方面，应立足各行业实际需求，推动行业与工业互联网融合应用由点及面普及推广。

(责编：夏晓伦、高雷)