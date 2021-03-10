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徐晓兰委员：我国工业互联网将迎来产业化发展关键期

2021年03月10日15:32 | 来源：人民网
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人民网北京3月10日电 （记者毕磊）近日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》（以下简称《计划》）。《计划》指出，我国工业互联网发展成效显著，2018-2020年起步期的行动计划全部完成，部分重点任务和工程超预期，网络基础、平台中枢、数据要素、安全保障作用进一步显现。

2月28日，全国政协委员、中国工业互联网研究院院长徐晓兰接受人民网专访时表示，历经2018-2020年的起步期，未来三年将是我国工业互联网快速成长和产业化发展的关键期，《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》的发布，正是对这一关键期作出的新规划。

2月28日，全国政协委员、中国工业互联网研究院院长徐晓兰接受人民网专访。人民网记者 毕磊摄

徐晓兰表示，本次《计划》新增了“数据汇聚赋能行动”“技术能力提升行动”“产业协同发展行动”，不仅是对工业互联网各领域更全面的覆盖，更凸显了数据等要素的重要意义。到2023年，基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心，将对我国数据要素的流转交易和价值创造提供强力的支撑，为我国产业体系的数字化、网络化、智能化转型提供重要基础。

另外，徐晓兰也解读表示，新的行动计划将从技术赋能、业态引领、应用牵引三方面助力产业数字化。技术赋能方面，工业互联网将为产业数字化提供泛在普及的数字化产品、高速可靠的网络化基础设施、虚实融合的智能化服务等数字基础设施；业态引领方面，工业互联网带动大中小企业、一二三产业融通发展的协同深化，将有力支持企业数字化转型；应用牵引方面，将基于10个左右行业分中心和工业互联网+安全生产行动，形成行业应用示范效应，助推产业链的数字化升级。

徐晓兰表示，目前工业互联网领域较具影响力的有美国、德国、日本和中国，各国工业基础的不同决定了工业互联网布局重点不同。美国IT高度发达，但制造业比重低、产业链不完整，因此美国工业互联网强调IT的作用。德国和日本在制造业、自动控制等OT领域的优势突出，但在IT相对劣势，因此更加突出OT的核心地位。

我国工业体系具有自己的特色，一是能够集中力量推动工业互联网发展应用；二是我国产业体系齐全，是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家；三是我国在新一代信息技术方面具有一定的比较优势。因此中国的工业互联网架构强调全产业链、全价值链、全要素的全面链接，通过数据的汇聚和智能化技术创造价值，推动信息化和工业化的深度融合、产业体系的转型升级。

“工业互联网新的三年行动计划高度响应十四五规划建议中提出的‘加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级’要求。”徐晓兰告诉记者，一是大力推广基于工业互联网的新模式，深刻影响企业生产方式和组织生态，提高产业链供应链的智能化水平，促进产业协同创新，增强供应链整体韧性；二是将开展网络体系强基行动、数据汇聚赋能行动，服务于网络强国、数字中国建设，其重要抓手包括推动国家工业互联网大数据中心体系建设，推进区域与行业工业互联网应用水平；三是在关键标准、技术能力、安全保障等方面开展行动，构建基于工业互联网的安全生产感知、监测、预警、处置及评估体系等。

(责编：夏晓伦、高雷)

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