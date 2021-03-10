开启交通强国建设新征程 为高质量发展保驾护航

交通运输是兴国之器、强国之基。“十三五”时期，我国高速铁路、城市轨道交通里程翻了一番，高速公路里程、高铁运营里程、万吨级码头泊位数量等均居世界第一，快递业务量翻了两番，“复兴号”、C919大飞机等大国重器投产运营，中国路、中国桥、中国港、中国高铁成为亮丽的“中国名片”。

2021年是“十四五”规划开局之年，也是加快建设交通强国的开局之年。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》（以下简称《纲要草案》）中专门提出要加快建设交通强国。今年的《政府工作报告》中提出的多项工作对交通运输业也提出明确要求。

“《纲要草案》是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的宏伟蓝图，一系列新思路、新部署让人倍感振奋和温暖。”多位代表委员和专家一致认为，我国正在用规模巨大、内畅外联的综合交通运输体系服务支撑世界第二大经济体的运转，奋力开启加快建设交通强国的新征程，将继续为我国经济高质量发展保驾护航。

加快建设交通强国驶入快车道

为全面建设社会主义现代化国家当好先行者

“十三五”时期是交通基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。交通运输部党组书记杨传堂用了“三大步”来概括期间交通运输的巨大进步。

我国交通运输在“大”的基础上向“强”迈进了一大步。这5年，以重大标志性工程项目建设为代表，跨海桥隧、深水航道、高速铁路建设的成套技术等都已经跻身世界前列。

我国交通运输在“有”的基础上向“好”迈进了一大步。目前，高铁覆盖近95％的百万以上人口城市，高速公路覆盖近100％的20万以上人口城市，民航机场覆盖92％的地级行政区，网点覆盖率达98％，村村实现直接通邮。

我国交通运输在“基本适应”的基础上向“适度超前”迈进了一大步。港珠澳大桥建成通车有力支撑了粤港澳大湾区建设；依托长江黄金水道打造的综合立体交通走廊有力支撑了长江经济带发展；“六廊六路多国多港”的基础设施互联互通，为“一带一路”建设提供了有力支撑。

可以看出，我国交通运输发展的“三大步”，有力支撑了国家综合实力大幅跃升。

《纲要草案》提出，“十四五”时期要加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。

全国政协委员、交通运输部科学研究院副院长兼总工程师王先进表示，为今后15年乃至30年加快建设交通强国开好局、起好步，就要完善机制，强化协同，注重上下联动，推动各类交通基础设施统筹规划、协同建设。

“《规划纲要》提出加快建设交通强国,意味着建设交通强国的步伐驶入了快车道。”交通运输部管理干部学院发展研究中心主任、教授张柱庭接受人民网记者采访时表示，《政府工作报告》布置2021年的八项重点工作，都与交通运输息息相关，这与交通运输业的经济社会发展基础性地位和作用是分不开的。

“交通运输部将按照高质量发展要求,着力打造世界一流的现代化综合交通体系,加快建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国,为全面建设社会主义现代化国家当好先行者。”交通运输部有关负责人说。

发展蓝图已绘就

深化改革激发更大市场主体活力

经济要发展，交通须先行。《政府工作报告》提出，深入推进重点领域改革，用改革办法推动降低企业生产经营成本，才能更大激发市场主体活力。其中，多项重点领域改革均与交通运输行业有关。

比如：推进能源、交通、电信等基础性行业改革，提高服务效率，降低收费水平。全面推广高速公路差异化收费，坚决整治妨碍货车通行的道路限高限宽设施和检查卡点。取消港口建设费，将民航发展基金航空公司征收标准降低20%。

为何会提到这几项具体工作？张柱庭表示，一方面是对前几年特别是去年交通作为经济发展基础性行业，推出的一系列改革取得成效的肯定；另一方面也是对这几项工作提出更高要求。比如高速公路差异化收费在部分省、时段、路段试点基础上要全面推广；整治妨碍货车通行的道路限高限宽设施和检查卡点，要从部门开展上升到政府开展层面，以表达态度的坚决。

前不久发布的《国家综合立体交通网规划纲要》与《交通强国建设纲要》共同描绘出了我国未来交通发展的宏伟蓝图，构建出一张便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网。

“《纲要草案》对《国家综合立体交通网规划纲要》是很好的支撑。”全国政协委员、交通运输部原安全总监成平表示，无论是统筹传统基础设施和新型基础设施建设、加快数字化建设，还是推进乡村振兴、城乡融合发展，壮大城市群、都市圈，优化区域经济布局等内容，都对《国家综合立体交通网规划纲要》的落实提出了现实需求。

实施一批交通重大工程项目

畅通循环、扭住扩大内需战略基点

坚持扩大内需这个战略基点，充分挖掘国内市场潜力继续支持促进区域协调发展的重大工程。《政府工作报告》提出，推进“两新一重”建设，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目，建设信息网络等新型基础设施，发展现代物流体系。

今年1月19日，国家发改委政研室主任袁达在新闻发布会上表示，“十四五”期间，我国将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程，积极推动重点城市群、都市圈城际铁路、市域市郊铁路和高等级公路建设，加强枢纽机场和中西部支线机场建设。在3月8日召开的国新办新闻发布会上，国家发展改革委副主任宁吉喆表示，今年还将加快推进“两新一重”建设，出台‘十四五’新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心等。

宁吉喆也提出，今年将安排地方政府专项债券3.65万亿元，精准用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、物流、市政和产业园区基础设施等领域有一定收益的基础设施和公共服务项目，推动有效投资。张柱庭指出，“铁公基”这些交通工程建设除了其基础性地位外，其产业的带动性作用与新基建、新型城镇化建设互为表里的关系更加清晰。特别是去年在疫情影响下，交通工程建设最早开工，对扩大内需起到积极作用。

农村公路连接着农村生产和消费的两端，是服务“三农”工作的重要基础设施，是畅通内循环、扭住扩大内需战略基点的重要载体。

“推动农村公路与产业融合发展，是由过去单纯建设和服务产业发展的模式，向引领带动产业发展并以流通循环收益反哺农村公路建设转变。”全国人大代表、西南交通大学交通运输与物流学院教授罗霞今年带来的关于发展农村公路路衍经济的议案，正是为了助力乡村振兴。她表示，今后将持续关注农村公路发展，积极建言献策。