北信源软件林皓：信息安全从业者要把握科技创新机遇

北京北信源软件股份有限公司董事长林皓（左）做客人民网。

人民网北京3月10日电 （记者李栋）近期，北京北信源软件股份有限公司董事长林皓做客人民网时表示，随着数字经济的快速发展，科技人员特别是信息安全从业人员要把握发展机遇，并以应对信息安全挑战为己任，努力掌握核心技术和自主产权的控制权。

林皓认为，在疫情防控期间，以数字技术为基础的新产业、新业态和新模式快速发展，展现出了中国经济强大的韧性和发展活力，成为经济发展的新引擎。同时，数字经济的快速发展也对网络安全和信息安全提出了新要求。

据介绍，北信源2012年上市以后即开始研判，信息安全除了可做基础信息安全保护、操作系统的加固之外，还有内容方向的保护。

林皓介绍，从2016年开始，北信源就开始研究数字化的通讯，保障通讯的安全。区别于市场上其他远程通讯产品，北信源基于自身网络安全的技术基础来做远程通讯和远程办公应用，开发安全通讯产品，强化安全通讯、安全存储、安全访问机制。并在多种安全模块上，按照国家的安全法规、保密法规，做出了新的安全通信软件。

“整个行业应该珍惜机会，尽量多地通过自己的创新，做出好的产品，信息安全不仅仅是一个社会、一个地域、一个国家的事情，更是全球化的网络空间安全课题。希望能够通过创新产品，更好地服务用户、服务行业、服务国家。”林皓说。