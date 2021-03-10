GE中国总裁兼首席执行官向伟明：深耕中国市场 期待中国机遇

编者按：2021年全国两会如期召开，释放出实行高水平对外开放，促进外贸外资稳中提质的坚定信号，在华外企对此高度关注。人民网经济民生采访部推出《外企看两会》策划，专访在华外企负责人，解读外企在华发展的成就与展望。

GE全球副总裁、GE中国总裁兼首席执行官向伟明

人民网北京3月10日电 （记者车柯蒙）今年的政府工作报告中提出，实行高水平对外开放，促进外贸外资稳中提质。对此，GE全球副总裁、GE中国总裁兼首席执行官向伟明在接受记者采访时表示，近年来，得益于一系列外商投资相关便利政策的深化落实，GE在华整体发展不断迈上新台阶。作为长期深耕中国市场的外资企业，GE将继续发挥技术优势和经验，助力中国经济高质量发展。

人民网记者：今年的政府工作报告中您印象最深的是什么？

向伟明：今年的政府工作报告亮点纷呈。其中，令我印象最深的是在“全面深化改革开放，持续增强发展动力和活力”方面，提出了建设更高水平开放型经济新体制，推动共建“一带一路”高质量发展，构建面向全球的高标准自由贸易区网络。这让我看到中国政府在实施更大范围、更宽领域、和更深层次对外开放的决心，以及中国更加积极参与国际经济合作的信心。

受到新冠肺炎疫情影响，2020年全球贸易投资减速。然而，中国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。此外，中国外商投资负面清单大幅缩减，不断加大对外开放的力度，出台并积极实施外商投资法，不断优化营商环境，为GE等外资企业的在中国的可持续运营带来坚定信心。正因如此，在2020年疫情防控形势比较严峻的时期，GE仍然加大了在中国的投资。今年，我们在揭阳的海上风电总装基地也将竣工投产。

作为长期深耕中国市场的外资企业，GE将继续发挥技术优势和行业经验，携手本地战略伙伴拓展业务合作的深度和广度，深化“本土化2.0、战略合作伙伴、连接全球”三大发展战略，助力中国社会经济高质量发展取得更多成就。

人民网记者：您如何看待中国的营商环境？

向伟明：今年的政府工作报告中指出，要“促进内外资企业公平竞争，依法保护外资企业合法权益”，这充分说明中国下定决心将对外开放和营商环境提升到更高水平。

近年来，得益于一系列外商投资相关便利政策的深化落实，GE在华整体发展不断迈上新台阶。凭借不断强化的本土化实力，以及与本地合作伙伴的深化合作，我们得以持续地为中国市场提供最合适的行业技术解决方案。

近年来，GE切实感受到中国营商环境的不断优化。此外，值得一提的是，得益于中国统筹疫情防控和经济社会发展取得的重大成果,以及各级政府提供的及时支持，使GE得以迅速复工复产，发挥供应链韧性，支持全球客户所需。可以说，GE在华发展所取得的成就，是中国不断优化营商环境的一个有力例证和成果。

人民网记者：您如何看待GE在中国的发展前景，2021年会推出哪些新的战略举措？

向伟明：一直以来，中国都是GE的重要市场。GE在中国的发展，是GE未来整体业务增长的重要引擎和关键组成部分。目前，GE包括航空、能源、医疗的所有业务集团都已在中国有着深入的业务运营及供应链建设。我们持续看好中国在新发展阶段的市场潜力，并将继续积极参与中国社会经济建设和发展，广泛携手本土合作伙伴，根据中国不同区域、不同行业的发展需求，提供最适合的技术和解决方案。

2021年，我们仍将持续推进在航空、能源、医疗领域的业务部署和发展计划，并将迎来若干个项目的阶段性进展。今年下半年，位于广东揭阳的亚洲首个海上风电机组总装基地将实现投产，由此，中国将成为GE全球第二个具备生产迄今发电功率最大的Haliade-X 12MW海上风电机组的生产基地，连同位于广州的海上风电运营开发中心，形成立足广东，辐射亚太的区域性海上风电生态圈，助力区域能源结构的优化和产业链升级。我们将以实际行动积极参与“碳达峰，碳中和”行动方案。

在中国积极推动贸易全球化，海南省稳步推进海南自由贸易港建设的背景下，GE与海南省在2020年底签署了战略合作备忘录。今年，我们将充分利用自贸区的政策优势，有效对接双方资源，在航空、医疗、清洁能源和数字化等多个关键领域开拓合作，共同推进海南自由贸易港建设，助力区域的高质量、高标准发展。

放眼未来，随着GE持续推进三大在华发展战略，我们将更充分、深入地参与中国经济社会的发展建设，助力“双循环”新发展格局的加速构建。