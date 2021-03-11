王连春代表：汽车产业应抢抓发展新机遇 积极融入“双循环”

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

“中国汽车产销量连续12年蝉联全球第一，发展韧性和空间巨大。当前，我国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的‘双循环’新发展格局，汽车产业应抢抓发展新机遇、积极融入‘双循环’。”全国人大代表、江苏悦达集团董事局主席、东风悦达起亚董事长王连春在做客人民网《对话企业家》栏目时对记者表示，建议加快区域汽车产业协同发展，鼓励中西部地区扩大汽车消费，支持更多汽车企业扩大出口，这对我国实现汽车强国梦具有重要意义。

全国人大代表、江苏悦达集团董事局主席、东风悦达起亚董事长王连春。受访者供图

王连春介绍，2020年，我国汽车市场总体销量达2531万辆，其中乘用车市场销量2018万辆，同比下滑6%。在拉动我国经济增长的投资、消费、出口“三驾马车”中，汽车消费、出口是响应国家“一带一路”倡议、提高产能利用率、促进销售多元化、助力企业腾飞的重要举措，也是我国经济进入新发展阶段，贯彻新发展理念，加快形成“双循环”新发展格局的关键力量。

“我国汽车工业体系较为完备，长三角、京津冀、珠三角等区域一体化发展进一步深化，增量市场潜力巨大，为积极融入‘双循环’新发展格局、推动高质量发展打下良好基础。”为此，王连春建议：

第一，加快区域汽车产业协同发展。在汽车产业“新四化”发展趋势下，建议长三角、京津冀、珠三角等地区以重点企业为支撑，坚持创新驱动发展，培育发展新动能，在产业转移和承接、零部件协作配套、汽车研发和试验、智能网联汽车试点示范和自主供应链建设、车路协同和智慧城市建设、新能源汽车推广应用、充电基础设施建设和布局、汽车拆解、动力电池回收利用体系建设、出口基地建设等方面加强合作与协同，从更高层面建立更加完善的协同发展规划和实施路径。同时，建议明确利益共享、风险共担机制，建立健全保障机制，推动全面形成区域内汽车产业供应链、价值链、创新链联动效应，助推我国汽车产业高质量发展。

第二，鼓励中西部地区扩大汽车消费。建议各地精准出台或延续新车购置补贴、新能源汽车下乡等政策，鼓励进一步扩大汽车消费，特别是中西部地区和广大乡村市场。建议国家在汽车产业重大项目安排、政策制定、资金分配、交通基础设施建设等方面给予重点倾斜，联合地方出台相关鼓励政策，进一步扩大中西部地区汽车消费市场。建议进一步取消二手车限迁等政策，推动国内二手车市场健康快速发展，加快新车消费和换购。

第三，支持更多汽车企业扩大出口。建议进一步推动长三角、珠三角等沿海地区加强区域内港口等基础设施建设和协同配合，支持更多汽车企业建立出口基地，扩大整车、二手车和汽车零部件出口，提升产能利用率，提高企业经营质效，推动汽车产业转型升级和健康可持续发展。建议扩大上海港、宁波港等世界级港口辐射效应，进一步增强带动作用，推动形成与区域内其他港口功能互补、分工明确、互动高效的协同发展机制，促进港口、产业、城市融合发展，使辐射范围内汽车企业出口更加便捷、成本更加低廉、产品竞争优势更加明显。