智慧升级 形式创新 5G助力两会报道“出圈”

5G背包亮相两会驻地新闻中心。摄影：人民网记者 王晓啸

“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”，继去年政府工作报告提出“发展新一代信息网络，拓展5G应用”后，今年全国两会上，政府工作报告对5G发展再提出新要求。

我国5G正式商用以来，经过一年多发展，5G建设如火如荼，从网络建设向融合应用、从消费领域向生产领域纵深发展。在今年两会期间，新闻媒体报道也步入“5G时代”。

5G消息、5G云连线、5G+4K直播等新技术、新应用层出不穷，广泛运用。“云”上采访、隔屏互动成为不少代表委员回应公众关切、接受媒体采访的新形式。得益于5G技术的强大支撑，代表委员从“面对面”到“云上见”，两会报道成功“出圈”，更精准高效地将会场内外的新气象、新声音生动呈现在全球面前。

智慧升级 会场驻地实现5G全覆盖

与往年记者云集、熙来攘往的场面不同，今年的两会新闻发布厅实现了5G视频连线——参加采访的记者身处几公里之外的驻地，同样可在镜头和电视屏幕前向代表委员提问。

将记者关切、民众关心的问题实时带到代表委员，这背后有一张高速的通信网络作保障。今年两会开幕前夕，在三大电信运营商努力之下，两会所有会场、驻地等核心地点实现5G网络全覆盖，为两会高清直播、代表视频会议以及视频采访等提供了有力保障。

工信部公布的数据显示，截至2020年底，我国已经建设了超过71.8万个5G基站，基本覆盖全国所有的地级以上城市，独立组网模式实现规模部署，用户规模快速攀升，5G终端连接数超过了2亿。

工信部部长肖亚庆表示，“十四五”期间，我国将建成系统完备的5G网络，5G垂直应用的场景将进一步拓展，融合发展催生创新出更多的新业态、新应用。

人民网主持人使用5G骁龙笔记本。摄影：人民网记者 翁奇羽

形式创新 5G助力两会全媒体报道

今年的两会，不少记者都配备了集结5G功能的设备，5G手机、智能录音笔等装备几乎成为上会记者“标配”。同时，5G笔记本、5G直播背包等新型采访装备，正成为上会记者的“利器”。

据悉，人民网为两会前方记者配备了支持5G的智能手机、笔记本电脑和直播背包。这些由高通公司携手中国合作伙伴提供的设备，在两会报道中发挥了积极作用，成为前沿科技赋能媒体创新的生动写照。

5G骁龙笔记本除了具备传统笔记本文字、图形、音视频处理能力之外，同时支持5G高速网络连接，机身设计更为轻巧，功耗更低，续航更为持久。

相比之下，5G直播背包则是一款颇具“黑科技”色彩的多功能装备。5G直播背包类似一台小型电脑，构成包括可调节式背包和直播设备，内置有电池、设备主机、音视频处理终端、远程通讯服务器和一些软件系统。一般情况下，搭配一台外接摄像机，直播背包就可完成直播的采集、处理、传输等整套流程。

在5G的支持下，记者的采访报道变得更加轻松、便捷。同时，新闻媒体的报道形式，也随之更加多样化。今年两会期间，多家媒体推出了5G消息的报道形式。与传统短信、彩信相比，5G消息可支撑文本、图片、语音、视频等富媒体内容形态，并支持地理位置、日程提醒、调查问卷等多种服务。毫无疑问，5G消息的出现，进一步推动了媒体融合应用的落地，将助力两会报道触达更广泛的受众群体。

以一业带百业 助推数字经济高质量发展

除了在传媒领域，5G在游戏娱乐、赛事直播、居住服务等领域也发挥着“乘数效应”。与实体经济和民生领域相结合，5G将迎来更广阔的发展空间。

高通中国区董事长孟樸表示，政府工作报告中提出“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”，这将有助于进一步推进5G产业发展，支持各地区积极开展5G应用探索，2021年中国将进入“5G加速普及”的一年。

“2020年，面对疫情挑战，整个行业共同努力，迎难而上，交出了一份十分出色的‘5G成绩单’。”孟樸表示，疫情期间，居家办公、在线教育、远程医疗、网络娱乐等需求激增、流量爆发，中国的移动通信网络基础设施经受住了考验，5G也成为有史以来部署速度最快的一代蜂窝网络技术。这些都是非常了不起的成就，是所有从业者战胜挑战、积极进取的结果。

孟樸表示，高通公司作为一家跨国企业，不仅将受益于中国经济发展的良好态势，同时也会进一步加深与中国产业的合作，为中国经济长期向好和高质量发展贡献力量。未来，高通公司将继续通过“5G领航计划”和“5G物联网创新计划”，深化与中国移动通信生态系统伙伴的合作，在国内国际两个市场共寻机遇、共创辉煌，实现数字经济的高质量发展。