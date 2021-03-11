推动落实建议提案 国家能源局：件件有着落，事事有回音

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、完成全年目标任务发挥了积极作用。人民网财经记者特别采访、梳理各部委办理建议提案工作情况，推出系列报道。

人民网北京3月11日电 （记者毕磊）“为推动解决可再生能源补贴资金拖欠问题，能源局去年配合财政部印发了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，完善现行补贴方式、合理确定新增补贴项目规模，优化补贴兑付流程。”针对去年温枢刚代表提出的“关于解决可再生能源电价补贴欠费问题”建议，国家能源局相关负责人向记者介绍了有关情况。

据了解，去年国家能源局承办代表建议369件，其中主办（含独办、分办）192件，协办127件，参阅50件；承办政协提案149件，其中主办83件，会办42件，参阅24件。

该负责人指出，在疫情防控常态化背景下，国家能源局与代表委员视频连线、电话沟通370余次；充分发挥派出机构作用，与全国能源系统形成合力，主动见面交流，确保每件建议提案责任到岗到人，做到主办件100%沟通联系。

该负责人表示，在275篇主办件复文中，解决或计划逐步解决的建议提案所提问题的约占总数的79%。同时，国家能源局按照应公开尽公开的原则，通过门户网站公开建议提案复文内容，其中全文公开188件，摘要公开86件。经电话沟通，代表委员均对答复内容表示满意，代表委员满意度实现100%。

2020年，代表委员的建议提案普遍关注了哪些能源问题？

统计显示，代表委员所提建议提案涵盖能源工作的各个领域，主要集中在能源“十四五”规划编制、助力脱贫攻坚、促进可再生能源健康发展、增强能源保障能力等方面。其中21项建议提案予以采纳，转化为8项相关政策措施，切实推动了能源事业发展。

据介绍，国家能源局对22件涉及“十四五”能源发展的建议提案进行了认真研究，目前，正在开展“十四五”能源规划，包含1项综合能源规划，电力、煤炭、油气、可再生能源等7项分领域能源规划和2项区域发展能源规划编制工作。

“下一步，国家能源局将进一步深化对重大问题的研究，积极稳妥开展有关工作。”该负责人表示，各项“十四五”能源规划已形成规划文本稿，部分规划已书面征求地方能源主管部门、石油企业意见。

另外，国家能源局把决战脱贫攻坚作为重大政治任务，认真研究了13件涉及能源扶贫的建议提案，努力在打赢脱贫攻坚战中发挥应有的作用。比如，2020年6月30日按期完成“三区三州”、抵边村寨农村电网改造升级攻坚，显著改善了深度贫困地区210多个国家级贫困县、1900多万群众的基本生产生活用电条件。北方地区冬季取暖更多地使用电力、天然气和生物质能，农田机井全部通电，每年节省农业灌溉成本100多亿元。截至目前，光伏扶贫建设任务已全面完成，累计建成光伏扶贫电站2636万千瓦，惠及近6万个贫困村、415万贫困户，每年产生发电收益约180亿元。

2020年，共有14件涉及加强我国能源供应保障、提高油气储备的建议提案，第一时间交由国家能源局承办。目前，已安排中央预算内投资支持重点地区应急储气能力建设，并将储气设施建设纳入地方政府专项债券支持范围，不断提升油气重大管道、储备调峰设施等规划建设水平。

国家能源局表示，下一步将进一步规范政府储备，明确企业社会责任储备，构建政府储备、企业储备有机结合的储备体系；进一步健全完善油气储备体制机制；加快油气基础设施建设，进一步提升油气供应保障能力。

不仅如此，国家能源局也认真研究了代表委员提出的33件涉及可再生能源发展的建议提案，大力推动可再生能源持续健康发展。可再生能源电力消纳保障机制进一步健全，截至2020年底，全国风电平均利用率达97%、光伏发电平均利用率达98%。

该负责人介绍，在推动解决可再生能源补贴资金拖欠问题方面，国家能源局配合财政部印发了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，完善现行补贴方式、合理确定新增补贴项目规模，优化补贴兑付流程等。

在风电、光伏发电产业持续发展方面，国家能源局印发了《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》《2020年度风电投资监测预警结果》等文件，引导企业理性投资，促进合理布局；印发了《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》，全年平价上网项目装机规模约4445万千瓦；印发了《关于公布2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》，434个光伏发电项目纳入国家财政补贴范围、装机容量2597万千瓦。

此外，国家能源局与财政部、发展改革委联合印发了《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》，提出“以收定支、新老划段、有序建设、平稳发展”原则，既保持了原有政策的连续性和稳定性，又明确了改革方向，提前向行业释放政策信号、明确市场预期，推动了生物质发电产业健康发展。