人民网记者 罗知之

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

近日，第十三届全国人大代表、君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华做客人民网《对话企业家·代表委员建言献策》栏目，畅谈中国乳业高质量发展之道。在谈到今年向两会提交的建议时，魏立华表示，为持续推进“双循环”，乳品企业应具有战略格局，优化区域布局和产品科技创新，改善供给结构和供给质量，提升供给体系对国内需求的适配性，建立乳制品行业新发展格局。

全国人大代表、君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华。受访者供图

提升产业链供应链现代化水平

2021年是“十四五”规划的开局之年，中国乳制品业正迎来下一个大发展的关键期。“十四五”规划明确提出，提升产业链供应链现代化水平。魏立华关注到，乳品行业全产业链质量安全监管体系在不断完善。

魏立华表示，经过“十三五”时期的调整、转型和升级，我国奶业产业素质全面提升，质量安全水平大幅提高，转型升级明显加快，现代奶业格局初步形成，为“十四五”奶业质的飞跃奠定了坚实的基础，特别是一批骨干龙头企业脱颖而出，这为产业发展“更上一层楼”奠定了坚实的基础。

科技创新力量助力产业振兴

科技创新是中国乳业高质量发展的重要依托。魏立华表示，为了推动中国乳制品科技创新，乳制品企业应将科技创新作为企业核心竞争力，通过技术创新、模式创新和管理创新，企业优化了工艺流程，提高了生产效率，提升了产品质量，丰富了产品种类，实现了降本、提质和增效。

“因此，中国乳制品企业应该不断加大科研创新投入，发挥科技创新力量，助力产业振兴。作为践行加大科研创新的乳制品行业代表，君乐宝先后承担国家级研发项目6项，获得81项研发专利，15项省级以上科研鉴定成果，30多项科技成果转化。今年5月底，总投资2.5亿元的君乐宝奶业科技创新研究院即将投入使用，力争用三年时间将研发做到世界级水平，发挥科技创新力量助力奶业振兴。”魏立华介绍。

顺应消费需求提升健康消费水平

魏立华表示，今年是“十四五”开局之年，今年政府工作报告中提出，稳步提高消费能力，改善消费环境，让居民能消费、愿消费，以促进民生改善和经济发展。因此，奶粉企业特别是国产品牌奶粉企业，应立足于消费者个性化需求，创新产品以满足消费者对于营养健康的更高需求。

魏立华认为，我国有强大的人口资源优势，国内消费需求潜力巨大。如果奶粉企业能够顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，形成需求牵引供给，将通过供给创造需求的更高水平动态平衡。近年来，君乐宝依托技术创新和科研成果转化，不断实现新品类的强势突破，打破国外技术垄断，推出全产业链模式生产，满足消费者不断升级的营养和健康需求。

“让祖国的下一代喝上好奶粉，用更多的优质乳制品来满足人们对美好生活的需求。”魏立华希望，为人民、为国家生产出放心、满意的好奶粉。

(责编：罗知之、高雷)