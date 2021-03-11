人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“对话企业家·代表委员建言献策”系列

魏立华代表：关注产业链供应链 以科技创新驱动企业高质量发展

人民网记者 罗知之
2021年03月11日14:42 | 来源：人民网
小字号

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

近日，第十三届全国人大代表、君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华做客人民网《对话企业家·代表委员建言献策》栏目，畅谈中国乳业高质量发展之道。在谈到今年向两会提交的建议时，魏立华表示，为持续推进“双循环”，乳品企业应具有战略格局，优化区域布局和产品科技创新，改善供给结构和供给质量，提升供给体系对国内需求的适配性，建立乳制品行业新发展格局。

全国人大代表、君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华。受访者供图

提升产业链供应链现代化水平

2021年是“十四五”规划的开局之年，中国乳制品业正迎来下一个大发展的关键期。“十四五”规划明确提出，提升产业链供应链现代化水平。魏立华关注到，乳品行业全产业链质量安全监管体系在不断完善。

魏立华表示，经过“十三五”时期的调整、转型和升级，我国奶业产业素质全面提升，质量安全水平大幅提高，转型升级明显加快，现代奶业格局初步形成，为“十四五”奶业质的飞跃奠定了坚实的基础，特别是一批骨干龙头企业脱颖而出，这为产业发展“更上一层楼”奠定了坚实的基础。

科技创新力量助力产业振兴

科技创新是中国乳业高质量发展的重要依托。魏立华表示，为了推动中国乳制品科技创新，乳制品企业应将科技创新作为企业核心竞争力，通过技术创新、模式创新和管理创新，企业优化了工艺流程，提高了生产效率，提升了产品质量，丰富了产品种类，实现了降本、提质和增效。

“因此，中国乳制品企业应该不断加大科研创新投入，发挥科技创新力量，助力产业振兴。作为践行加大科研创新的乳制品行业代表，君乐宝先后承担国家级研发项目6项，获得81项研发专利，15项省级以上科研鉴定成果，30多项科技成果转化。今年5月底，总投资2.5亿元的君乐宝奶业科技创新研究院即将投入使用，力争用三年时间将研发做到世界级水平，发挥科技创新力量助力奶业振兴。”魏立华介绍。

顺应消费需求提升健康消费水平

魏立华表示，今年是“十四五”开局之年，今年政府工作报告中提出，稳步提高消费能力，改善消费环境，让居民能消费、愿消费，以促进民生改善和经济发展。因此，奶粉企业特别是国产品牌奶粉企业，应立足于消费者个性化需求，创新产品以满足消费者对于营养健康的更高需求。

魏立华认为，我国有强大的人口资源优势，国内消费需求潜力巨大。如果奶粉企业能够顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，形成需求牵引供给，将通过供给创造需求的更高水平动态平衡。近年来，君乐宝依托技术创新和科研成果转化，不断实现新品类的强势突破，打破国外技术垄断，推出全产业链模式生产，满足消费者不断升级的营养和健康需求。

“让祖国的下一代喝上好奶粉，用更多的优质乳制品来满足人们对美好生活的需求。”魏立华希望，为人民、为国家生产出放心、满意的好奶粉。 

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
魏立华代表：关注产业链供应链 以科技创新驱动企业高质量发展
　　编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。…
智慧升级 形式创新 5G助力两会报道“出圈”
　　5G背包亮相两会驻地新闻中心。摄影：人民网记者 王晓啸 “加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”，继去年政府工作报告提出“发展新一代信息网络，拓展5G应用”后，今年全国两会上，政府工作报告对5G发展再提出新要求。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部