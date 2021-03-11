连通民心 传递民情 网友热议代表委员提案建议

“促进农业稳定发展和农民增收”，“北方地区清洁取暖率达到70%”，“发展更加公平更高质量的教育”，“居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再增加30元和5元”，“尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难”，“提高退休人员基本养老金、优抚对象抚恤和生活补助标准”……

翻开2021年《政府工作报告》，一项项民生承诺直抵民心。

一年一度的全国两会，承载着百姓重托，擘画着美好生活，既连通民心又传递民情：如何保障毕业生就业？如何让农民收入持续增长？5G网络何时普及？……代表、委员们积极履职，精准回应着百姓关注的件件小事，务实探讨着关乎国计民生的大事。“小目标”与“大愿景”就这样在两会上交相辉映。

民有所呼，政有所应

2020年各部门共采纳意见建议约3700条

国务院新闻办新闻局副局长、新闻发言人寿小丽。焦非 摄

在3月2日举办的国务院例行吹风会上，国务院新闻办新闻局副局长、新闻发言人寿小丽公布：2020年，国务院各部门共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项。

办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。建议提案办理不仅是给代表委员一个答复，更重要的是把代表委员提出来的合理建议落到实处，把增强人民群众获得感、幸福感、安全感作为办理工作的出发点和落脚点，真正解决问题。

“2020年住房和城乡建设部主办的279件建议提案集中反映在提升城市品质、房地产市场监管、建筑市场监管、农村建设等四个方面。”住房和城乡建设部副部长张小宏介绍，以关注度较高的城镇老旧小区改造工作为例，相关建议提案有25件，不少政策措施建议被吸收到《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中。

乡村产业是解决农村问题的关键和前提，针对代表委员提出的要大力培育乡村产业发展、加快推动三产融合发展、增强农业农村发展新动能的建议和提案。农业农村部认真吸纳这些意见和建议，编制出台了《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》，指导乡村产业发展。狠抓平台建设和主体培育，2020年新创建39个国家现代农业产业园，259个农业产业强镇，50个优势特色产业集群，累计认定了1547家国家重点龙头企业，农产品加工营业收入达到23.2万亿元，同比增长了5.4%。

在承办全国人大常委会确定的“贯彻落实野生动物保护法，全面禁止野生动物非法交易和食用”重点督办建议办理过程中，国家林业和草原局有关负责同志多次带队到云南、广东、广西、海南、贵州、山东等省份开展调研，邀请代表座谈交流，积极回应代表诉求，有力推动了禁食野生动物后续工作。截至2020年12月9日，全国在养禁食野生动物全部得以处置，基本完成养殖户补偿工作，兑付资金71.14亿元，约80%养殖户已重新就业或转向其他养殖、种植活动。

全国人大代表陈凤珍去年提交的“关于推广节水新技术的建议”，受到水利部高度重视和认真办理，并经过多次沟通和科学论证，将该建议中介绍的一家小微企业研发的新型节水水龙头技术，纳入《国家成熟适用节水技术推广目录（2020）》，企业由此焕发新生机。陈凤珍说，“我带来的一条建议，竟给一家民营企业带回一条新出路”。

针对全国人大代表黄细花关于疫情防控常态化下推进“互联网+旅游”的建议，2020年11月，文化和旅游部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部等十部门联合印发《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》，提出加快建设智慧旅游景区等八项重点任务。

……

2020年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，坚持“民有所呼、我有所应”，努力做到“办成一件、受益一片”，实现了按时办结率、与代表委员沟通率、重点建议提案调研率、代表委员满意率等多项指标达100%。

民之所盼，政之所向

2021年代表委员心系百姓踊跃献策

今年全国两会，来自各个领域的2900名全国人大代表、2100多名全国政协委员怀揣着百姓的嘱托，背负沉甸甸的责任，奔赴“盛会”，将民之所盼带到北京：

3月8日，第十三届全国人民代表大会第四次会议举行第二场“代表通道”采访活动。记者在分会场通过网络视频方式采访。新华社记者 陈晔华 摄

今年全国两会期间，“乡村振兴”话题热度不减，粮食安全在“三农”工作中更占据重要位置。全国政协委员、黑龙江省政协主席黄建盛建议，强化支持，调动种粮积极性，进一步构筑种粮补贴、信贷保障、保险支持“三位一体”政策体系，降低农民保费负担，扩大完全成本保险和收入保险覆盖范围，完善粮食主产区利益补偿机制。

“引才引智并重，常态化开展城乡人才流动，畅通乡村基层人才向上流动渠道。”全国人大代表、中国联通市场部总经理唐永博认为，应积极营造宽厚包容、人尽其才的用人环境，完善引进机制，明确引进方向，吸纳专门实用人才，注重人才回流，鼓励返乡创业。在用地住房、税费减免、金融服务等方面给予扶持，完善市场化奖励办法。

在科技创新方面，全国人大代表、中国工程院院士、贵州大学校长宋宝安表示，提升科技创新能力，要切实减轻科研人员不合理负担。“把科研人员创造性活动从不合理的经费管理、人才评价等体制中解放出来。”宋宝安建议，在评价机制上，更多地考量科研成果对服务国家重大战略和区域经济社会发展的贡献。

全国政协委员、工业和信息化部原部长苗圩建议，加快建设支撑制造业高质量发展的人才队伍，要深入实施教育“强基计划”，培养STEM（科学、技术、工程、数学）领域人才。要贯通“技术工人—技能人才—高技能人才—大国工匠”的成长通道和发展路径，让从业人员有出路、有奔头。

全国政协委员、南通大学校长施卫东指出，高等学校应从自身体制机制改革入手，布局基础研究，建立有利于激励原始创新的评价机制，加强与科研机构原始创新合作，集中培育一批原始创新研究基地和科研团队，进一步增强原始创新能力。

“十四五”时期是实现碳达峰关键期、推进碳中和起步期，“绿色发展”亦受到各界关注热议。“要实现碳中和目标，需要全社会各行业共同努力。意味着我国在产业结构、能源结构、投资结构、生活方式等方面都将发生深刻转变。”全国人大代表、国网山西省电力公司董事长刘宏新认为，推进能源供给侧结构性改革，要加强顶层设计，加快能源清洁低碳转型，大力推进电气化。要坚持全国一盘棋，尽快出台国家行动方案，明确实施路径、时间表和路线图, 提出重点行业、重点地区梯次达峰方案。

近年来，全国政协委员、民进上海市委会专职副主委胡卫在调研青年发展问题时了解到，大城市中与父母及亲人分居、单身且独自租房“空巢青年”问题愈发突出。他建议，进一步优化住房政策，购房补贴、专项扣除、廉租房等政策可以更普惠，以切实改善部分青年在住房等方面的现实困境。

全国政协委员、中国国际经济交流中心副理事长王一鸣认为，发展租赁住房是解决好大城市住房突出问题重要途径之一。他建议，未来一段时期，一方面应加快完善长租房市场监管体系，另一方面应推进租购同权逐步实现，来保障租房者的权益。

面对因疫情而激增的线上教学需求，全国政协委员、上海市教委副主任倪闽景建议，加强和完善在线教育人才队伍的培养和相关能力标准的建设，提升网络教培行业从业人员特别是教师和培训师的专业技能，促进行业人才的规范化管理。

为积极应对人口老龄化，全国人大代表、中国银保监会信托监管部主任赖秀福建议，要加强顶层设计，扩大第三支柱养老保险覆盖面和供给能力，以弥补第二支柱在覆盖面上的不足，调动银行、保险、信托、基金等各类金融机构主体积极性，增加金融机构供给能力，丰富养老金融产品的选择。

全国人大代表、江苏省南通大学附属医院骨科主任刘璠建议，从国家层面推动提高老年医学的学科地位，将老年医学作为一门独立学科体系建设发展，列入国家重点专业学科建设规划，支持高等医学院校设置老年医学专业，扩大办学规模，充实师资力量。

……

政有所为 民有所期

网络“民声”热议提案建议

今年两会期间，一些代表委员的建议提案频上网络热搜，获网友关注热议。“这正是我想说的”“说到心坎里了”“我相信会越来越好”等也成了众多网民的“心声”。许多网友亦纷纷在各大社交平台围绕科技创新、乡村振兴、绿色发展、民生保障等两会热词展开讨论、积极献策。

乡村振兴

网友@且听风吟：我们学生在从乡村走到大城市之后，是否需要回到乡村？我认为我们家乡需要我们的时候，我们也应该回头看，回头走，将所学的教育知识以及先进的理念观念传递给我们农村的下一代，助推乡村教育发展。正如感动中国十大人物黄文秀同志，从广西百色农村走出来后，又回到百色，帮助乡亲们乡村振兴，脱贫致富。

网友@芝士大甜筒：乡村振兴已经发了18个一号文件，最重要的是治本，实现城乡经济一体化，城市经济和农村经济深度融合，形成深度链接的产业链。

网友@小尾巴旮旯：未来的乡村应该是老有所居，老有所养，环境进一步提升，干净整洁就是基本要求。

网友@南瓜向前冲：通过直播助农真的是特别棒的一件事，公益带货成交额就说明用电商直播助力脱贫，这条路是可行的！脱贫攻坚是持久战，但是也是因为有热心公益人的助力，才让步伐加快。

网友@简一甜橙：希望所有的地方的小孩子都能读上书。我们这的县城城市阅读空间多，覆盖面也比较广，但县以下地区基本可以说没有阅读空间，二者之间的差距实在太大了。

科技创新

网友@Super牛牛：未来国与之国之间的较量，拼的就是人才，知识型人才最贵。

网友@六六：希望提高科研人员薪水，加大补贴力度。

网友@lorenleo ： 集成电路产业对一个国家来说至关重要，关乎现在也影响未来，希望更多目光关注集成电路产业，更多优秀人才投身集成电路产业，希望更多学子报考集成电路专业。

网友@善良的可爱的一个好人：非常支持提高科研人员的工资待遇，我国在科技领域面临不少“卡脖子”问题，进一步科技创新是需要人才的，要留住人才，就一定要让价值创造者得到合理回报！

绿色发展

网友@陕西师范大学团委：看这几年江河沿岸生态环境大变化，感受大国治理生态环境的效率和成果。

网友@呼啸而来：有的代表提到，实现碳中和，要树立全民的、全城市的绿色的意识，可以搞绿色新能源示范城市来进行。我也希望街区或社区能够设立一些志愿者服务队，跟社区的人们宣教一些环保理念和知识，让我们一起助力碳中和目标。

网友@小焙心_Hayley：希望普及自来水之后能尽快普及污水处理问题，大多农村的污水都是直排，其实农村人也更迫切希望能够得到改善。

民生保障

网友@爱梦水晶：分数很重要，但不是教育的全部内容！教书育人的理念是每一个教育者需要贯彻执行的，不仅注重“教书”，更注重“育人”。

网友@不留遗憾的宝宝：目前城市化程度加快，老人异地看病报销问题越来越突出，希望能解决异地医保的跨城市通用问题，尤其是在北上广等一线城市的医保卡异地使用，取消各种复杂的手续，真正实现便民和人性化。

网友@嘟宝小魔女: 老年问题不分你我他，每个人都要经历。医疗，康养，看护，如果能形成体系，一定会受到大众欢迎。

网友@敬贤斋之临川散人：政府调控房价不可波动过大，另外一线城市和其他城市情况迥异应分类施策，不应贵卖地皮，政府摆脱土地财政的依赖性才是长久发展之计，房价控制在合理范围即可。

网友@Glicccc：住有所居，安居乐业。只要“租售通权”能给予新市民足够的底气。