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首家工业设计软件企业成功登陆科创板

2021年03月11日16:04 | 来源：人民网
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3月11日，广州中望龙腾软件股份有限公司（股票简称：中望软件，股票代码：688083）成功登陆上交所科创板，成为A股第一家研发设计类工业软件上市企业。上午9点30分，中望软件在上海证券交易所举行上市敲锣仪式。中望软件董事长杜玉林、中国工程院倪光南院士、广州市政府办公厅一级巡视员刁爱林、华泰联合证券董事总经理唐松华、中望软件常务副总经理刘玉峰、中望软件董事会秘书字应坤在全场来宾的见证下，共同敲响了中望软件科创板上市的铜锣。

自主创新铸工软：赋能工业发展，自研All-in-One CAx技术获认可

正如计算机专家、中国工程院院士倪光南所说，工业软件乃国之利器，只有大力发展工业软件，实现核心关键技术的自主化，才能摆脱西方国家对中国工业的实体打压、技术封锁，才能从工业大国转变为工业强国。“希望我们的工业软件企业能够对标国际巨头，扎实做好自主研发与技术创新。”倪光南表示。

截至目前，中望软件形成了“2D/3D/CAE研发中心、研发中台、中望研究院”的研发组织布局，研发团队规模超过400人，具备从核心算法到平台软件、行业应用的完整的产品开发能力，以及对CAx前沿技术进行中长期的研究和攻关的技术创新能力。

“科创板对企业在技术、创新方面的竞争力要求更高，同时也为高新技术企业发展提供巨大的助力。”中望软件董事长杜玉林表示：“此次发行上市，是公司发展进程中具有战略意义的一步，也是公司发展的新起点，让中望有机会在更大的平台上把工业软件做得更好，为中国工业软件的崛起贡献更大的力量。”

“工业软件涉及面广、专业性强，且软件的研发难度大、开发周期长，需联合各方力量才能在短时期内取得突破性进展。”中望软件董事长杜玉林认为，发展工业软件既要坚持自主研发与创新，又要依托产业链资源，构建可持续发展的、共赢的产业生态系统。“为加速发展自主核心技术，加快国产工业软件在全球市场上的推广及应用，我们与国内外众多高校和科研院所、产业链上各协作企业建立了紧密的合作关系，携手攻关CAx关键技术，为用户提供高质量的产品和服务。”

“近期，工业软件首次入选科技部国家重点研发计划首批重点专项，成为国家科技领域最高级别的战略部署，国产工业软件的发展将进入崭新的阶段。”杜玉林表示：“技术创新是我们工业软件企业的立命之本，科创板上市是中望发展历程中的里程碑，也是新起点。中望定不辜负资本市场的认可，努力把自主研发做得更实，把工业软件做得更好。未来，中望软件将以三维几何建模引擎技术为突破口，加快打造一个贯穿设计、仿真、制造及建造全流程的自主二三维设计和仿真平台，同时大力构建可持续发展的、共赢的产业生态系统，引领中国工业软件强势崛起与发展，也为世界工业进步贡献智慧和力量。”

(责编：王连香、吕骞)

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