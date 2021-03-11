培育产业促增收致富 建设银行以新金融之力助力乡村振兴

人民网北京3月11日电 （孙阳）白云机场附近的凤和村，曾经是一个空心村，如今，这里已入选广州市文化广电旅游局评出的首批100个广州网红打卡地，还有了一个“网红”新名称——“广州翼·空港文旅小镇”。

据了解，建设银行广东省分行、广州分行、人和镇政府、凤和村和广东恒健投资控股有限公司通过政银企合作，以现代金融“水利工程”的灌溉，让村民收入得到了提升，走上乡村振兴之路。

今年的政府工作报告提出，全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。要做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，金融服务需要精准发力。

近年来，建设银行以新金融行动扛扶贫之责，创新党建引领下的电商扶贫先行、信贷扶贫创新、服务网络延伸、公益扶贫带动、综合扶贫支持的可持续扶贫模式，在助力脱贫攻坚的同时，接续推进脱贫地区和群众生活改善，做好与乡村振兴的有效衔接。

党建引领 推动联合帮扶

据了解，建设银行高度重视扶贫工作，成立了由党委书记任组长的扶贫工作领导小组，形成了四级书记抓扶贫的工作机制，现已变更为乡村振兴工作领导小组，切实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

自2015年底中央扶贫开发工作会议以来，建设银行每年召开全行扶贫工作会议，对全行扶贫工作进行全面安排部署。发挥党的政治和组织优势，深入开展两个“结对子”，总行部门和分行业务结对子，扶贫工作和基层党建有机结合，开展支部联学共建，帮助修缮贫困村基层党组织活动场所和党员教育设施，以党建带动脱贫攻坚工作深入推进。全行择优选派帮扶干部，先后派出1600余名扶贫干部，奋战脱贫一线。

同时，2020年，建设银行善融商务聚焦安康、三区三州、52个未摘帽国定贫困县和832个国定贫困县的农特商品以及消费扶贫目录商品，先后投入专项费用6000万元，全年实现扶贫交易额170.80亿元，帮助销售贫困地区农产品25.18亿元，全行购买贫困地区农产品3.06亿元，员工参与率超过80%。

在推进乡村振兴过程中，建设银行将依托“善融商务”、企业智能撮合、供应链综合服务等平台，多举措促进已脱贫地区优质农产品供给与城市居民“菜篮子”“米袋子”“果盘子”需求精准对接，搭建更多推广场景，充分动员社会力量共同参与。加强与央企、地方国企联合帮扶，通过扩宽渠道、创新方式，为脱贫地区当地企业引入更多流量，稳定提升特色农产品销量。打造“乡村善融”服务品牌，畅通农产品进城，扩大农产品销售；做好工业品下乡，提升农民生活品质；拓展农资农具租售，对接农业生产需求。

服务下沉 打造专业平台

2019年10月，建设银行成立乡村振兴金融部。在总行党委的领导下，按照中央大型银行服务重心下沉的要求，充分发挥三大战略整体优势，着力推进“三个能力”建设，以新金融行动在乡村开展了一系列实践探索活动。

通过建立“裕农通”普惠金融服务点，建行为广大村民提供基础支付、反假币反洗钱宣传、金融知识普及等基础金融服务，集中将其打造成服务乡村振兴线下“有温度”的综合服务中心，把金融的窗口、理念、方法、手段搬到村口，实现“基础金融服务不出村、综合金融服务不出镇”的美好愿景。

截至2020年末，全行累计设立54.2万个“裕农通”普惠金融服务点，基本实现定点扶贫村“裕农通”服务点全覆盖，基本覆盖全国乡镇及行政村，当年通过服务点向数千万农户提供超过上亿笔惠农、便民服务，打通农村服务“最后一公里”。

同时，建设银行发行“乡村振兴·裕农通卡”，为农村客户提供惠农优惠；打造农户专属线上产品体系——“裕农快贷”， 增加了农户多样化贷款选择；疫情期间，“裕农通”整合医疗平台远程服务，聚合多项防疫功能及复工复产链条式综合服务，不断探索助力乡村社会治理。此外，依托建行大学平台，加大对基层干部和技术人员培训力度,培养和激发内生动力。

培育产业 提升乡村造血机能

当前，发展产业是巩固脱贫、防止返贫的根本之策，注重产业后续长期培养是乡村振兴的重要基础。

据了解，建设银行发挥新金融的精准服务能力，增强脱贫地区产业持续发展动力，总结“N+建档立卡贫困户”产业扶贫模式，立足资源禀赋，支持乡村特色产业发展。2020年末，全行精准扶贫贷款余额2632亿元，比年初新增437亿元，产业扶贫贷款余额1237亿元，比年初新增322亿元，带动建档立卡贫困人口和已脱贫人口共计18.3万人。

其中，河北分行通过支持龙头企业助力贫困群众增收脱贫，支持雪川农业发展股份有限公司1.2亿元并购、创新发放“助农薯业贷”6405万元，使坝上5万多马铃薯种植户脱贫，形成“银行+龙头企业+产业链金融+贫困户”扶贫模式；通过“政府+生态金融+贫困户”模式，发放“生态扶贫贷”2071万元，带动8700多人共同增收。

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据了解，建设银行依托金融服务助力“打通经脉”，赋能产业链健康快速发展，开展了金融助力内蒙古奶业、云南普洱茶、山东寿光蔬菜、贵州猕猴桃等特色产业实践。

“要聚焦经济社会发展的关键环节，优化金融产品和服务，在普惠金融、金融科技等方面持续发力，补短板、强弱项，将金融资源精准引流到实体经济和人民群众最需要的地方。” 今年全国两会期间，全国人大代表、中国建设银行行长王江表示，金融机构应该主动服务农业农村，进一步拓展农村金融服务广度，助力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。