国家账本连通百姓民生 财政部办理建议提案办结率100%

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、完成全年目标任务发挥了积极作用。人民网财经记者特别采访、梳理各部委办理建议提案工作情况，推出系列报道。

人民网北京3月11日电 （记者任妍）“及时将符合条件的受疫情影响困难群众纳入低保、特困人员救助、临时救助等保障范围，保障好困难群众基本生活。”去年，财政部的这条暖心举措，就是参考了民进中央和全国工商联的建议。

近日，记者从财政部了解到，2020年财政部承办的建议提案数量比2019年增长10%。其中，承担全国人大交由牵头办理1项重点督办建议，并配合办理其他8项重点督办建议，涉及具体建议共90件；承担全国政协交由牵头办理2项重点提案，并配合办理其他14项重点提案，涉及具体提案共26件。

据悉，财政部承办的建议涉及35个代表团1687名代表，覆盖全部代表团和一半以上的全国人大代表；提出涉及财政提案的委员1189名，占全国政协委员总数的55.1%。

财政部有关负责人表示，2020年财政部坚持把建议和提案办理作为推进财政改革发展的有效途径和重要抓手，结合落实政府工作报告、预算报告等提出的目标任务，努力将代表委员的真知灼见转化为具体政策和工作举措，推动解决了一批代表委员关注、群众关心的重点难点问题。

充分发挥财政职能作用 支持打赢疫情防控阻击战

过去一年，财政部在不断加大宏观政策对冲力度的同时，注重结合代表委员的意见建议，在提高政策针对性、抓好政策落地上下足功夫。

前述负责人表示，在继续加大疫情防控经费和政策保障方面，财政部加大国库库款调度力度，保障基层防控和“三保”支出需要，同时要求各级财政部门加大工作力度，切实做到政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位。

此外，也着力推动完善了公共卫生体系和重大疫情防控救治体系，全力支持疫情防控科研攻关。抓好已出台财政贴息、大规模降费、缓缴税款等政策的执行，确保尽快落地见效，帮助中小微企业渡过难关。加大转移支付力度，全力支持打赢疫情防控阻击战。

强化政策和资金支持 坚决打赢三大攻坚战

该负责人介绍，在防范化解重大风险方面，财政部印发了《地方政府法定债务风险评估和预警办法》，完善风险评估指标体系，测算确定风险预警和提示地区。同时，也印发了《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》，要求各地用好地方政府专项债券，优化债券资金投向，加快资金使用进度，提高债券资金使用效益。

在支持脱贫攻坚方面，去年财政部继续加大财政扶贫投入力度，安排中央财政专项扶贫资金1461亿元，比2019年新增200亿元；2020年还一次性安排综合性财力补助资金300亿元，重点用于支持52个挂牌督战县解决脱贫面临的突出问题。

在加强生态环境保护和污染防治方面，财政部完善重点生态功能区转移支付补偿机制，加大专项资金支持力度，支持打好大气、水、土壤等污染防治标志性重大战役，深入推进山水林田湖草生态保护修复工程试点，推进北方地区清洁取暖试点，支持细颗粒物和臭氧协同控制，强化对长江、黄河流域污染防治和生态保护的支持力度，建立健全流域上下游横向生态补偿机制。

加大减税降费力度 助力市场主体纾困发展

在减税降费方面，财政部表示，2020年对受疫情影响严重的重点行业和小微企业实施了一系列减税降费政策，包括延长企业所得税亏损结转年限，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务以及快递收派居民生活必须物资取得的收入，免征增值税等。

去年实施的阶段性减免社保基金，预计全年新增减税降费超过2.5万亿元；同时，引导政府性融资担保机构降低担保费率，加大创业担保贷款贴息支持力度，有效减轻市场主体负担。

此外，会同海关总署、国家税务总局还印发了《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自2020年7月1日起，将免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元，免税商品种类由38种增至45种，取消现行单件商品8000元免税限额规定，仅对超出免税限额、限量的部分，照章征收进境物品进口税（俗称行邮税）。

着力保障和改善民生 提高人民群众获得感

该负责人表示，在稳岗就业方面，2020年财政部全面强化就业优先政策，统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金，有效支持推进了高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群的就业工作。

在养老保险方面，财经部提高企业职工基本养老保险基金中央调剂比例，加大对养老保险基金财政补助力度，重点向中西部地区和老工业基地省份倾斜，确保养老金及时足额发放。同时，加快规范养老保险省级统筹，推动尽快实现养老保险全国统筹。

在义务教育方面，财政部去年统一全国义务教育生均公用经费基准定额，进一步提高“三区三州”高寒高海拔地区学校公用经费补助水平，以支持解决学校冬季取暖问题。同时，深入实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步加大对地方试点地区奖补力度，对地方试点标准达到生均4元国家基础标准的省份给予了生均3元定额奖补。

加强财政法制建设 提升财政管理效能

全面推进财政法治建设是关系国家治理体系和治理能力现代化的重点领域和关键环节。财政部表示，2020年部门积极推动、配合司法部等有关方面顺利完成了预算法实施条例的修订工作。关于制定财政法的议案，财政部也已将财政法列为财政法律制度体系的中长期立法项目，并根据财税改革和财税立法的总体安排，扎实做好财政法立法研究工作。

在落实新证券法“双备案”细化规定的相关建议方面，财政部联合证监会于2020年7月印发了《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》，联合国资委、银保监会制定了《关于加强会计师事务所执业管理 切实提高审计质量的实施意见》。

此外，根据从严监管和扶持发展相统一的相关建议，财政部还联合银保监会于2020年8月印发了《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》及操作指引，联合人民银行、国资委、银保监会、证监会、国家档案局、国家标准化管理委员会等部门于2020年9月印发了《关于推进会计师事务所函证数字化相关工作的指导意见》。