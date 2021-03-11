李克强：转变政府职能是要把市场主体应有的权限给他们

人民网北京3月11日电 （王仁宏） 3月11日下午十三届全国人大四次会议闭幕后，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。

以下为记者会实录：

新华社记者：总理您好！您一直强调要重视激发市场主体的活力，要发挥市场主体在经济发展中的重要作用。现在有一些市场主体反映，在生产经营、公平竞争、市场环境等方面还有一些困难和障碍。请问今年政府将出台哪些改革措施来助企纾困，让他们焕发新的生机。谢谢。

李克强：去年我们推进改革，很突出的一点就是制定和实施宏观政策时，围绕市场主体的需求来考虑，助力市场主体脱困、激发活力，来撑起中国经济的基本盘。中国改革开放40年来，我们发展社会主义市场经济，不断培育和发展市场主体。市场主体培育起来，就可以充分发挥市场在配置资源中的决定性作用和更好发挥政府作用。“十三五”期间的五年，我们的市场主体增加了6000万户。去年在疫情冲击下，后期快速恢复增长，现在市场主体总数已经达到一亿三千万多万户，而且去年个体工商户又新增1000多万户，从8000多万户增加到9000多万户，带动两亿多人就业。市场主体的活力激发了，活跃度提高了，这是政府推进改革的努力方向。

今年我们政策的制定和实施，还是要继续围着市场主体转，这就需要继续推进“放管服”改革，让市场主体不仅生存，而且活跃。去年我们说留得青山就赢得未来，今年说留得市场主体的青山常在，就能够生机盎然，使中国经济的活力和韧性充分体现。所以转变政府职能很重要的是要把市场主体应有的权限给他们，让他们去发挥。对于审批环节，我们要继续减环节、减材料、减费用、减时限。一方面为市场主体减负，另一方面让他们松绑，放开手脚去竞争。

当然，要竞争就应当是公平的竞争，就必须有监管。管出公平、管出公正，这样才能让市场主体显示真正的创造力。所以我们放管并重，创新监管方式，加强事中事后监管，这都是改革。我们支持“互联网+”、物联网这些新业态，但是对于坑蒙拐骗、造假失信，或者利用新业态的旗号去搞诈骗、非法集资的，就要坚决打击，因为把市场搅乱了，没有公平，竞争就不可能持续，就不可能展现更强的活力。

政府还要进一步优化政务服务，为企业重质量、守诚信、精工细作去提高产品和服务竞争力来营造环境。对于政务服务中那些涉及企业、人民群众经常要办的事项，要努力做到网上办、掌上办、一次办，让市场主体有更强的活力，社会有创造力。谢谢。