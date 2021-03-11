李克强：今年政府总支出要更多向量大面广的民生领域倾斜

人民网北京3月11日电 3月11日下午十三届全国人大四次会议闭幕后，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。

以下为记者会实录：

人民日报社记者：受疫情等因素的影响，民生领域的一些难题凸显，如就医、子女教育、养老托幼等成为我国经济社会发展的短板，也影响了人民群众的获得感和幸福感。请问政府打算从哪些方面着手来解决这些难题？

李克强：今年政府总支出比去年略有增加，盘子不小，所以要更多地向量大面广的民生领域倾斜，特别是义务教育和基本医疗。如果下半年经济持续向好，那么会下更大的力度把财政支出，包括债务支出投向这些领域。这对拉动当年GDP增长可能不明显，但是对于长远发展、惠民生有支撑作用。我们要坚持以人民为中心的发展思想，这是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，人民的政府就应当以民之所望为施政所向。

教育和健康关系到每个家庭和国家与民族的未来。我在两会参加代表团讨论时，一位中学校长说：现在县乡中学还缺乏优质的教师资源，教师的待遇不高，学历也很难提高。我们今年要下决心，加大对县乡教师培训的投入，让他们能够在职便利地提高学历，职称评定要采取倾斜政策。对于在城市的农民工子弟，只要拿到居住证，一定要让他们有受教育的机会。决不能因为家境、区域不同让孩子输在起跑线上。机会公平中，教育公平是最大的公平。

健康是幸福的基础，也是生产力。而现在县乡基层的医疗机构和力量还比较薄弱，很多人有病往大城市大医院跑。今年我们要多措并举加大对县乡医院、卫生院的投入，对于扩大门诊费医保报销和常见病药品报销范围、降低药品和高值医疗耗材价格等，都要采取一些让群众切实感受到的措施。也就是说，要让群众看病多一点便利，治病少一点负担。这也有利于巩固脱贫攻坚的成果，防止因病返贫致贫。

在养老托幼方面，政府还要通过引导社会力量来兴办社区服务业，尽可能在税收等方面给予优惠支持，给家庭在养老托幼方面不仅减轻一点负担，也多一点温暖。总之，民生方面的事很多，我们要在发展中持续改善民生。我们现在实施的是广覆盖、保基本的社会保障制度。保基本，要在经济发展中持续提高水平，但也要突出重点。对于事关人人、事关国家和民族未来的义务教育和基本医疗，各级政府都一定要把它扛在肩上。谢谢。