李克强：进一步主动对外开放 继续缩减外资来华投资负面清单

人民网北京3月11日电 3月11日下午十三届全国人大四次会议闭幕后，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。

以下为记者会实录：

新加坡联合早报记者：中国提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。请问这是不是中国在美国等西方国家“围堵”下被迫采取的某种战略收缩？另外，在中国发展国内大循环，构建超大规模的国内市场的时候会带来怎样的变化？留给外资的空间未来会不会越来越小？

李克强：中国提出要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进，这既是要做大国内市场，也是要扩大开放。中国经济已经深度融入世界经济，可以说你中有我、我中有你，关起门来是没有出路的。中国会不断地、主动地扩大开放，这是中国自身利益的需要，也有利于世界。中国把内需市场做大，带动自身发展，也会给外资、外国产品和服务带来巨大的机会。我在代表团讨论的时候，一位企业家说，抓住内循环就是要开拓国内市场，抓住双循环就是要开拓国际市场，两个市场还可以打通。他说得很朴实，但言简意赅。

开放还需要各国共同努力，相向而行。经过8年的努力，去年东盟10国、中国、日、韩、澳、新15国谈成了RCEP协定，这是世界上最大的自贸区，是不同社会制度、文化习俗，不同发展阶段国家共同建设的。这说明，只要相互尊重、平等相待，可以谈出共识，找到共同利益，扩大各国人民的福祉，而且有助于地区产业链、供应链的稳定，会给世界经济增添动力。中国是世界产业链供应链的重要组成部分，我们不仅要发挥自身的作用，而且要履行自身的责任，维护以世贸组织规则为基础的多边贸易体制。只要是对互利共赢有利的，无论是多边、双边的机制，我们都持积极开放的态度。

我们会进一步主动地对外开放，继续缩减外资来华投资负面清单，继续推动包括服务业在内的对外开放。我注意到，很多外企关心中国的营商环境，我们还要继续打造市场化、法治化、国际化的营商环境。总而言之，通过多种努力，在扩大内需中不断扩大开放，继续让中国成为外商投资的重要目的地、世界的大市场。谢谢。