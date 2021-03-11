董明珠代表：加快创新成果转化 推进制造业高质量发展

人民网北京3月11日电（毕磊、许维娜）近日，全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠通过线上的形式做客《人民会客厅》栏目。在董明珠看来，关注民生经济，为企业员工创造良好的社会环境，是一个企业家的担当与责任。因此，在今年两会上，她继续在营造公平的市场营商环境、中国标准推广使用等方面提出自己的建议。

“现在‘80后’‘90’后群体压力大，很多人面临支付住房贷款、生养孩子的情况。虽然国家政策减免了一些税费，但有些家庭的经济负担还是很重。”

董明珠表示，国家出台了很多政策进行个人所得税改革，还增加了子女教育、继续教育、赡养老人等6项专项附加扣除政策，但其中仍然有一些重报，错报的问题，也给审核工作带来一定的压力。”而一些年轻人因为申报手续相对复杂，干脆放弃了申报，这对他们来说也是不小的损失，提高个税起征点不仅可以减轻年轻人的个税负担，切实提高实际收入水平。而且还可以节约个税申报时的人力、财力和物力，降低成本。“

切中行业时弊，推进中国制造业整体生态环境的进步，是近年来董明珠两会提案的核心议题之一。

在接受采访时，董明珠表示，当前我国制造企业自主创新力度不断加大，新技术、新产品不断涌现，在一些领域已经实现了产品全球首创、技术国际领先。但与产品技术相适配的国家标准制定周期较长，可能出现滞后或缺席的情况，不利于企业创新成果转化。

董明珠建议，希望国家加快速度，在中国市场上应用中国认证标准。“只要到中国市场来，不管是什么产品，都要通过中国相关机构的认证，确认达到标准后才能在中国市场销售。我觉得这是公平的。”

“十四五”开局之年，创新将是我国现代化建设全局的核心。面对“十四五”开局的规划，董明珠表示，今年格力电器将进一步加快掌握核心技术的能力，加快创新成果转化；同时加大对智能装备、数控机床的关键核心技术的研究，以及对电机、电容等电子产品关键器件的更深入研究。

展望今年的经济形势，董明珠认为虽然不确定的因素是存在的，但经济形势依然向好。通过疫情的考验，证明中国能够战胜任何困难。“对于未来，我们充满信心。”董明珠如是说。