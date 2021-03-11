李东生代表：加强产业链配套能力 强化制造业优势

人民网北京3月11日电 （毕磊、许维娜）今年两会期间，全国人大代表、TCL创始人李东生通过线上的形式做客《人民会客厅》栏目，向记者介绍了包括《支持中国企业强化双循环、加速全球化的建议》在内的6份建议。他表示，制造业是中国经济竞争力的一个相对比较优势的领域，中国经济的发展要继续强化制造业优势。

李东生指出，中国是全球的制造大国，制造业对中国经济来讲，是在全球经济竞争当中一个相对比较优势。目前中国制造业的能力，无论是从装备能力、生产工艺技术能力还是在产品技术能力，都在快速追赶的阶段，中国在大部分制造领域已经有能力和全球领先企业竞争。

李东生表示，“十四五”规划明确提出要保持制造业在国民经济当中的比重，而国家进一步强调要采取多种方式来支持制造业的发展，支持技术创新能力的提高。今年的《政府工作报告》提出，延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，将制造业企业加计扣除比例提高到100%，用税收优惠机制激励企业加大研发投入，着力推动企业以创新引领发展。“这让企业的经营成本当中有更大的抵扣，对企业增加在研发方面的投入将是非常有帮助的。”

新发展格局下，中国企业和中国产业应该如何“补短板”？李东生告诉记者：“全球化的经验告诉我们，在整个产业链当中的一些关键的环节容易出现被“卡脖子”的问题，我们一定要努力自己来建设、完善供应链的各个环节，这样才能够保证产业能够持续健康发展。”

李东生认为，全球化业务的重点，是在全球各地建立完善的产业链、供应链体系，在地生产、在地销售、在地提供服务。为此，李东生建议，一定要加强产业链的配套能力，尽快加强关键核心材料和核心装备，“现在一部分核心材料和很多关键核心装备几乎都要依靠进口，未来希望能够在国内加速开发一部分核心材料，加快培育一批核心装备产业。”

展望今年的经济形势，李东生保持乐观的态度。他认为，中国的疫情控制得非常有效，中国的内需市场也在快速启动，所以中国经济在内需市场需求推动下，将能够保持一个平衡的增长。“对于TCL来说，业务的50%是在海外市场实现的，TCL已经建立起全球的产业和供应链体系，实现在地生产、在地销售。中国疫情的有效管控，使得TCL国内支持海外业务的整个供应链能够维持畅通。另外，随着疫情在全球逐步得到控制，相信全球经济也会有所恢复，有助于TCL海外业务的增长。