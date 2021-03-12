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如新大中华高级副总裁暨北京首席代表、中国国际商会副会长、中国投资促进会副会长、中国外商投资企业协会副会长李潮东。 受访者供图

今年的政府工作报告中提出，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型。对此，如新大中华高级副总裁暨北京首席代表、中国国际商会副会长、中国投资促进会副会长、中国外商投资企业协会副会长李潮东表示，“在中国经济高质量发展需求的驱动下，各产业都在向更加合理、高效、可持续的发展模式转变，数字技术是这个过程中的重要推动力，工业互联网、大数据、人工智能等数字技术深度渗透到实体经济中，为传统经济向数字经济转型带来难得的契机。我认为数字化是未来中国经济增长的新动能和新机遇。”

在国内数字经济、智慧经济等新业态新模式加速发展的背景下，李潮东表示：“外企作为一个重要的市场主体，要通过坚持不懈的科技创新，不断完善产业链、供应链体系，不断优化供给结构，促进和引领消费需求升级，加快推进网络化、数字化、智能化进程，赋能产业升级，才能更好的参与到全球产业分工，促进市场发展，与中国经济共同成长。”

针对如新集团的未来发展计划，李潮东表示：“如新集团自上世纪90年代后期进入中国市场，是中国扩大开放和营商环境不断改善的见证者和受益者。得益于中国稳定的市场、光明的前景和开放的营商环境，中国已迅速成长为如新集团全球市场中增长最快的市场。无论风云如何变幻，我们坚定在中国长期发展的战略不会改变。未来，我们将秉持合作共赢、共同发展的理念，积极参与中国开放市场和推动建设开放型世界经济的进程，为促进世界经济复苏和成长，推动全球经济可持续发展作出贡献。”

(责编：赵超、高雷)