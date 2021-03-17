原标题：自主创新谋发展 助力“智慧城市”谱新篇

新生,变革,蜕变,腾飞困局与尝试,历史与现实构成了一座座城市的千年变化图景,根据联合国发布的《世界城镇化展望》显示,预计到2050年,全世界将近70%的人口将居住在城市。然而,数千年来,在我们亲手构建的城市之中,我们却似乎从未读懂它。这一次,让我们从“智慧城市”搭建者之一……江苏政起科技集团有限公司总经理朱全球的身上,来深入探究一下真正的“城市”。

重塑与创新:5G 赋能新一代智慧城市发展

城市,品尝着荣耀也咀嚼着诟病。在提及“智慧城市”建设的必要性时,总经理朱全球说:“如今,传统的‘粗放型’、‘外延型’的城市发展模式越来越显示其弊端。智慧城市用虚拟网络引导实体网络,减少城市能源消耗,改善城市资源配置效果,减轻城市压力,优化城市生活环境使城市由‘粗放型’、‘外延型’向‘集约型’、‘内涵式’模式转变,给城市带来巨大的发展红利,是一条优化了的城市化道路。”

智慧城市已经成为城市发展的必然趋势。而政策的不断推进,也促使智慧城市建设持续发展。国家发改委从数字化与技术的角度对智慧城市进行明确定义,即智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术,促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式;智慧城市是典型的由政策驱动的领域。与此同时,5G 技术成为信息化时代实现万物互联的技术基础和应用前提。4G 改变生活,5G 改变社会。5G 时代即将全面来临,通过 5G 构建更为深层感知、广泛链接的城市基础设施,从而赋能智慧城市相关的工业、教育、医疗、能源、金融等方方面面,为构建“物联、数联、智联”三位一体的新一代智慧城市提供无限可能。

智慧城市的联动效应:从改变一个企业到改变一座城市

智慧城市,是一场千亿市场背后的进化与变革。智慧城市的未来,在于跨界整合。智慧城市建设运营则是一项巨大的系统工程,包括技术研发、系统集成、建设运营、管理服务等方方面面,其对建设运营企业的综合实力要求非常高。与此同行,随着政府角色的转变及购买服务运营模式的快速推广,智慧城市行业需要一批高水平的集成建设运营机构来承担整个任务。目前,随着相关企业的转型升级与综合服务水平的不断提升,初步形成了一批智慧城市集成建设运营企业,江苏政起科技集团有限公司便是其中之一。

江苏政起科技集团有限公司通过运用信息化技术和通讯技术手段,包括利用物联网、云计算、大数据、人工智能、数据可视化、地理信息、空间遥感、三维实景以及新一代的通信技术,全面感知、收集、分析、预测、整合城市运行核心系统的各项关键信息,进而对包括政务、商务、民生(衣食住行、教育、医疗 )、环保、产业发展、公共安全、防灾减灾等方面的城市治理需求和服务需求,做出新型智慧化响应。

政起集团围绕未来城市治理核心体系,聚焦技术与城市运行中各元素的深度融合,在智慧公安、应急、城管、交通、政务和教育等多个领域,江苏政起科技集团有限公司则提供规划设计、系统建设、运营保障等全流程服务,满足各级政府在精准分析、科学决策和专业管理方面的需求。

“目前,政起集团成立了旗下关联企业9家,涉及物联网、地产营销、广告影视传媒、会计咨询、投融资策划等相关全产业链;同时,在香港、上海、南京、泰州、无锡等地设立分公司或办事处,服务企业超过5000家。”总经理朱全球说道。

同时,基于当前中国正处于一个经济多重变化的时代。“新基建”作为工作重点,不仅带火了物联网、云计算、大数据、人工智能、5G等新兴技术,对于基于“新基建”的上层应用——智慧城市,也有极大的促进。“新基建”与传统基建相比,最大的区别在于数字经济特征的体现,正是因为新基建自身所具备的数字化、网络化、智慧化特点,它将全面赋能新型智慧城市的建设,为智慧城市建设摁下“加速键”。

总经理朱全球表示:“新基建领域将迎来飞跃式发展,为智慧城市发展充分赋能,政起集团积极把握新基建契机,将5G融合新基建,全面透彻的感知、宽带泛在的互联以及智能融合的应用,构建有利于创新涌现的制度环境与生态,实现以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的以人为本可持续创新,塑造城市公共价值并为生活其间的每一位市民创造独特价值,实现城市与区域可持续发展。”

区块链技术下的智慧城市新生态,引领智慧城市多元化场景“深度融合”

政起集团基于区块链技术双边嵌入性作为重要纽带,对新型智慧城市各参与方具有促进与约束的双重作用。相对于目前的互联网、社交网络以及传统的数据库系统,无论何种结构性数据,中心化所带来的数据安全以及数据可信问题需要第三方或多方认证才能实现,信息不对称造成信任壁垒过高,从而造成“信息孤岛”“数据荒岛”等现象。

因此,从城市角度来看,具有促进信息共享天然“基因”的区块链技术与城市组织的结合,对于城市管理中发展智慧政府与透明治理、促进网络化协作、排除欺诈与干扰、促进制度创新等多个方面具有明显的促进作用,意义深远。尤其是区块链技术的可追溯、不可篡改等特征又对数据的安全性加以约束,从而对于智慧城市中参与各方具有双重作用。

如今,政起集团始终坚持以需求为中心,以服务及场景应用为导向,以安全为前提,将助力建成信息开放共享、信息资源价值充分挖掘的数字政府与新ICT技术产业融合,为经济社会转型升级及社会管理和治理水平的提升提供技术支撑,最终形成资源开放共享的智慧城市生态系统。

以人为本,见证新型智慧城市蓬勃发展原力

回顾2020年,是充满巨大挑战的一年。对于智慧城市领域而言,更是显得尤为不平凡。这一年,智慧城市成为竞相角逐的舞台;这一年,新基建、5G、工业互联网领域纷纷崛起,让我国智慧城市取得了巨大的进展和突破;这一年,新兴技术不断植入,将助推国内数字孪生智慧城市建设大潮滚滚向前。

目前,各省市都加快智慧城市民生服务领域的规划建设,积极构建综合的民生服务平台,实现数据整合、业务整合与服务整合。与此同时,众多企业围绕智慧医疗、智慧教育、智慧社区等领域创新运营模式,积极布局民生服务市场。而政起集团打造“以人为本”的新型智慧城市,围绕市民的衣、食、住、行等,对于全面提高企业所在地江苏省靖江市市民的幸福感具有重要意义。

江苏省智慧城市建设走在全国前列,但运营模式还需要不断探索前进。新型智慧城市的建设主体以政府为主导、运营商和行业企业为支撑、研究机构为外脑,形成良性互动。在政府统筹指导下,吸引有实力的设备厂商、系统集成商、运营及服务商等参与主导建设,邀请研究咨询机构对智慧城市的建设献策和把关,充分发挥各自的优势和特长。组织机构和专家对规划指导、政策制度、信息安全体系等建设把关,保障建设的合理性和准确性;聚集人才、专家、资金等资源促进产业发展,将推动江苏在物联网、云计算、智能电网等产业的核心技术方面取得新突破。

智慧城市的未来展望:洞察2021,“智慧”让城市更美好

当下新基建方兴未艾,它将通过大数据、5G、人工智能、数字孪生等前沿技术与解决方案推进城市治理现代化,最终呈现集大成之作——新型智慧城市。

新型智慧城市建设必然会改变城市人的生活和生产方式,对应对城市病,保障城市的可持续发展提供帮助;智慧城市建设需要技术和金融的创新,需要有统一的标准和完善的法规,更需要政府的引导和市场的主导。

虽然智慧城市建设道路依旧“道阻且长”,但我们有理由相信“行且将至”。未来,江苏政起科技集团有限公司将持续发力智慧城市建设,融合顶层设计、城市操作系统与数据治理,打通城市服务的后端、中台和前端,与合作伙伴一起,全力协助全国各地城市打造属于自己的数字大脑,为“千城千面”的新型智慧城市建设贡献智慧与力量。

[ 责编：赵艳艳]

(责编：赵超、吕骞)