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南水北调：调水超408亿立方米 逾1.3亿人直接受益

2021年03月22日19:51 | 来源：新华社
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　　新华社北京3月22日电（记者刘诗平）3月22日是第二十九届“世界水日”。世界上规模最大的调水工程——南水北调东、中线一期工程全面通水6年多来，累计调水超过408亿立方米，1.3亿多人直接受益。

　　水利部提供的资料显示，受水区40多个大中城市的260多个县区用上了北调的南水，城市供水实现了外调水与当地水的双供水保障，提高了供水保证率。

　　与此同时，供水水质有所改善。其中，南水北调中线干线供水水质稳定在Ⅱ类标准及以上，东线工程水质稳定在Ⅲ类标准。

　　生态补水方面，东中线全面通水以来，累计补水超过52亿立方米，使沿线一些河湖生态得到有效恢复。

　　东线一期工程从扬州市江都水利枢纽出发，用世界最大规模的泵站群，一级一级“托举”长江水北上山东，北延应急供水工程主体日前完工，运行后将向津冀供水；中线一期工程从丹江口水库陶岔渠首闸引水入渠，一个一个渡槽“护送”长江水千里奔流，润泽豫冀津京。

　　南水北来，来之不易。大调水，更要珍惜水，爱护水！

(责编：郝江震、白宇)

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