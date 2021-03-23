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减税降费、金融支持、稳定就业

北京助力中小微企业

2021年03月23日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月22日电  （记者贺勇）记者从北京市发改委获悉：北京市发改委等18家单位近日联合出台了《关于支持中小微企业和个体工商户做好常态化疫情防控加快恢复发展的若干措施》，从减税降费、融资支持、稳定就业等多个方面提出具体举措。

　　此次出台的6条政策措施可以用“延续一批、完善一批、新增一批”3个方面概括，其中“延续一批”是对企业呼声较高的减税降费、金融支持、援企稳岗等政策继续执行；“完善一批”是对原有政策的准入、服务范围进行细化完善，让更多符合条件的企业更好地享受政策红利；“新增一批”是结合新的形势，针对企业新需求研究提出新的政策。

　　据了解，2020年，北京市出台的促进中小微企业持续健康发展16条和新9条措施实施取得积极成效，新设企业数量自去年8月起已连续7个月同比正增长。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月23日 07 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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