3月28日，中国太保（601601.SH 2601.HK CPIC.LSE）公布2020年度业绩。2020年，面对新冠肺炎疫情全球蔓延，行业面临发展周期转换等不确定性因素，中国太保砥砺前行，始终向着正确的方向做正确的事。公司董事会始终紧盯主要业绩指标，凝聚各方合力，聚焦主业、扎实经营。集团营业收入超过四千亿，营运利润、内含价值等关键指标均实现较快增长，管理资产规模持续增加，公司发展再上新台阶。

核心业务总体保持稳健发展势头。寿险业务方面，积极应对疫情冲击，加快推动线上线下融合经营，强化营销队伍绩优牵引，全面推进产品与健康管理、养老服务、财富管理的融合。产险业务方面，车险积极应对疫情和综改，续保成为增长核心动能；非车险聚焦支持复工复产，着力发展新兴业务，农险持续高速增长。在投资板块，坚持价值投资、长期投资、稳健投资，加快推进集团一体化的投资中台系统建设，提升投资管理专业化能力，全年实现良好投资收益。

寿险新业务价值增长承压，营运利润和剩余边际余额持续增长

实现新业务价值178.41亿元，同比下降27.5%。新业务价值率38.9%，同比下降4.4个百分点；注重发展质量，个人客户业务新业务价值率54.9%；寿险营运利润258.75亿元，同比增长16.7%；剩余边际余额3,510.77亿元，较上年末增长6.5%；寿险保险业务收入2,119.52亿元，同比下降0.3%。其中续期业务增速5.5%。

财产险业务持续保持承保盈利，业务增速领先行业

综合成本率99.0%，同比上升0.6个百分点。其中，综合费用率37.5%，同比下降0.5个百分点；综合赔付率61.5%，同比上升1.1个百分点；保险业务收入同比增长11.2%，达1,497.22亿元。其中，非车险业务收入同比增长29.9%，占比提升5.2个百分点，达35.9%；车险客户黏度持续提升，推动增长动能转换；健康险、责任险、农险等新兴业务领域保持快速发展，其中农险实现原保费收入94.42亿元，同比增长39.3%，市场份额快速提升。

坚持基于保险负债特性并穿越宏观经济周期的资产配置，投资业绩表现良好

固定收益类投资占比78.3%，较上年末下降2.1个百分点；权益类投资占比18.8%，较上年末上升3.1个百分点，其中核心权益占比10.2%，较上年末上升1.9个百分点；持续延展资产久期，加强投资研究及战术资产配置流程建设，实现净值增长率7.5%，同比上升0.2个百分点；总投资收益率5.9%，同比上升0.5个百分点；净投资收益率4.7%，同比下降0.2个百分点；集团管理资产达到24,360.80亿元，较上年末增长19.2%；其中，第三方管理资产规模达到7,880.73亿元，较上年末增长26.3%。

2020年，中国太保成功完成GDR的发行并登陆伦交所，成为首家上海、香港、伦敦三地上市的保险公司。股权结构的优化，为持续完善公司治理机制、优化战略牵引奠定基础。新一届董事会引入来自多个专业领域的领军人物，必将为公司带来更多的先进理念和前瞻视野，推动董事会决策水平进一步向专业化、市场化和国际化方向迈进。中国太保始终重视与广大股东分享经营成果，在2020年这样充满巨大挑战的环境下，董事会建议按每股1.2元年度股利和每股0.1元30周年特别股利进行现金分配，合计分红水平达到50.9%。上市十几年以来，中国太保年均分红率高达47.6%。中国太保将锚定长期主义的基本信念，长期坚持对行业健康稳定发展规律的尊重，长期坚持以客户需求为导向的服务理念，长期坚持以转型变革为提升高质量发展能力的路径。围绕新发展理念，中国太保启动了相关顶层设计。董事会在原有基础上，改组成立“战略与投资决策及ESG委员会”。公司将对标国际国内优秀实践，将可持续发展理念全面融入经营环节，从环境、社会、治理等多个领域，助力公司实现高质量发展。

(责编：刘佳、吕骞)