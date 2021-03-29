3月29日，中国邮政储蓄银行股份有限公司发布2020年度业绩报告。报告显示，截至2020年末，邮储银行资产规模首次突破11万亿元，达到11.35万亿元，较上年末增长11.12%；实现营业收入2,862.02亿元（中国企业会计准则，下同），同比增长3.39%；实现净利润643.18亿元，同比增长5.38%；不良贷款率0.88%，不到行业平均水平的一半，拨备覆盖率408.06%，较上年末提升18.61个百分点，资产质量保持行业领先水平。

履行国有大行责任担当 服务实体经济成效显著

2020年，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得重大战略成果，“三大攻坚战”取得决定性成就，经济运行逐步恢复常态，“十三五”规划圆满收官。在这份答卷中，邮储银行也作出了国有大行应有的贡献。

面对疫情，邮储银行迅速建立防控工作机制，统筹做好疫情防控和金融服务工作。报告期内，邮储银行共为706家疫情防控重点保障企业累计发放人民银行专项再贷款89.44亿元、为疫情防控相关企业发放贷款超过千亿元、向湖北省捐赠3000万元。

作为普惠金融的引领者和推动者，邮储银行在精准扶贫、助力“三农”、支持小微企业、服务城乡居民等方面持续注入金融“活水”，为“六稳”“六保”作出了积极贡献。数据显示，截至2020年末，邮储银行金融精准扶贫贷款（含已脱贫人口贷款、带动服务贫困人口的贷款）余额1,005.21亿元，较上年末增长21.91%；涉农贷款余额1.41万亿元，较上年末增加1,496.76亿元，支持乡村振兴力度进一步加大。在服务小微企业方面，截至2020年末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额8,012.47亿元，较上年末增加1,480.62亿元，为小微企业渡难关、稳发展提供了有力的金融支持。此外，邮储银行个人消费贷款余额2.36万亿元，较上年末增加3,456.01亿元，积极助力城乡居民满足美好生活需要。

与此同时，邮储银行深入贯彻落实国家重大决策部署，在服务国家战略和经济社会发展中发挥了积极作用。数据显示，2020年，邮储银行支持京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长江经济带等重大区域发展战略，投放资金超过3,000亿元；支持制造业高质量发展，制造业贷款余额较上年末增长14.43%；增强跨境金融服务能力，提升金融支持“一带一路”建设水平。

为坚决打好污染防治攻坚战，邮储银行深入贯彻绿色发展理念，大力发展绿色金融和气候融资，支持绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生。截至2020年末，绿色贷款余额2809.36亿元，较上年末增加651.58亿元，增长30.20%，高于银行业平均增速9.9个百分点。

信息科技投入占营收3.15% 数字化助力零售战略升级

据了解，邮储银行拥有近4万个覆盖城乡的实体网点和数量庞大的个人客户，具有独特的零售银行资源禀赋，自成立以来始终坚守零售银行战略。“邮储银行的零售银行战略应运而生，应时而来，与国家战略、社会发展、人民需要高度契合，是高质量发展的坚实基础。”邮储银行董事长张金良在年报致辞中表示。

伴随着金融科技的发展以及数字化时代的到来，邮储银行加速新零售转型，零售战略进一步升级。据了解，邮储银行从客户、生态圈和渠道着手，加速向数据驱动、渠道协同、批零联动、运营高效的新零售银行转型；加快构建“用户引流、客户深耕、价值挖掘”三位一体的发展模式。

数据显示，截至2020年末，邮储银行服务个人客户6.22亿户，其中VIP客户3641.50万户，较上年末增长17.60%；管理零售客户资产（AUM）达到11.25万亿元，较上年末增加超过1万亿元。手机银行客户规模达到2.99亿户，全年交易金额11.16万亿元，同比增长57.42%；非房消费贷余额4419.45亿元，同比增长39.26%，其中线上放款率达到99%；线上化小微贷款产品余额4570.70亿元，较上年末增长122.94%。

零售转型升级的背后，是邮储银行加大在信息科技领域的投入，通过金融科技赋能提供强有力的支撑。数据显示，2020年，邮储银行在信息科技领域投入90.27亿元，同比增长10.35%，占营业收入的3.15%；总行科技人才数量较上年再翻一番。

2020年，邮储银行在金融科技领域取得了一系列新进展：“十三五”IT规划圆满收官，企业级信息化平台搭建完成，业技深度融合，产品敏捷迭代，数字化场景生态建设加快推进，持续打造“金融+服务”生态圈；获批加入国家数字人民币试点，启动系统自主研发，加快打造便捷、多元的数字人民币应用场景；获得国有大行中首家直销银行牌照，中邮邮惠万家银行致力打造金融服务乡村振兴、科技助力美好生活的创新平台。

为积极顺应数字化转型趋势，邮储银行统筹推进科技创新发展布局，建设了大数据平台、云计算平台、区块链平台和“ 邮储大脑”人工智能平台，打造金融科技中台能力，支持大型零售银行战略。在大数据方面，新一轮大数据五年（2020-2024年）发展规划落地实施 ，大数据平台接入行内100余个重要业务系统，上线“手机银行千人千面”等183项数据服务，数据赋能的作用持续显现。在云计算方面，邮储银行构建了“两地三中心”云服务架构体系，截至2020年末，手机银行、网上银行、服务开放平台等156个系统实现私有云平台部署，系统云化数量较上年末增长160%，云平台日均交易量达到4.41亿笔，占全行交易总量的86.26%。在区块链方面，邮储银行建设并投产区块链平台，实现了U链福费廷区块链网络的托管，完成首笔跨链福费廷交易。在人工智能方面，邮储银行以“邮储大脑”为核心，提升智能化创新应用效率。疫情期间，智能客服日均受理58.63万人次的业务咨询，问答准确率达95.91%，智能票据识别每日处理超10万笔。

资产质量持续保持优良 不良贷款率仅0.88%

2020年，邮储银行始终秉持稳健发展理念，将风险管理摆在更加突出的位置，持续健全完善“全面、全程、全员”的全面风险管理体系；全面摸排资产风险底数，上线“金睛”系统、开展智能化风险监测预警分析，强化“三道防线”管控有效性，及时识别清理风险隐患；大力推进资本管理高级法实施，全面优化内部评级体系，加快智能风控能力建设，规范互联网贷款、并表风险管理机制，提升风险管理的针对性和有效性。

数据显示，截至2020年末，该行不良贷款率0.88%，不到行业平均水平的一半；关注类贷款占比0.54%，较上年末下降0.12个百分点，不到行业平均水平的四分之一；逾期贷款占比0.80%，较上年末下降0.23个百分点；拨备覆盖率408.06%，较上年末上升18.61个百分点。

值得一提的是，邮储银行对不良的认定非常严格。截至2020年末，邮储银行不良与逾期90天以上贷款比重为1.58，逾期60天以上贷款全部纳入不良，逾期30天以上贷款纳入不良比例达到94.69%。

充足的资本是长远发展的基石。邮储银行于2020年成功发行800亿元永续债，于2021年完成300亿元A股普通股定向增发、发行新一期300亿元永续债，资本实力和风险抵御能力持续增强。

综合实力不断提升 八大核心竞争力日益凸显

2020年，邮储银行统筹疫情防控和经营发展，各项业务全面发力，综合实力不断提升。值得关注的是，邮储银行首次于年报披露了八大核心竞争力：清晰的零售银行战略，独特的“自营+代理”运营模式，独具优势的个人金融，突破式发展的公司金融，根基深厚的资金资管业务，健全有效的全面风险管理，商业可持续的普惠金融，加速提升的信息科技能力。

“国以才立，业以才兴，人才是企业资产负债表上看不到的核心资产。”张金良表示，邮储银行视员工为企业最大的财富，紧紧围绕全行发展战略，构建富有邮储银行特色的人才发展体系；积极落实新发展理念，提炼出简单清新、阳光透明、积极向上的企业文化理念，进一步凝聚全行干部员工的精神力量和文化自觉，为高质量发展提供有力支撑。

以价值创造为本，邮储银行实现了规模、质量、效益的稳步提升。数据显示，截至2020年末，邮储银行资产规模首次突破11万亿元，达到11.35万亿元，较上年末增长11.12%；负债规模10.68万亿元，较上年末增长10.43%。全年实现营业收入2,862.02亿元，同比增长3.39%；实现净利润643.18亿元，同比增长5.38%；净息差和净利差分别为2.42%和2.36%，保持行业领先。

在这一组数据的背后，是邮储银行坚持“零售主导、批发协同”业务战略的有效推进。2020年，邮储银行快速响应疫情及后疫情时代形势变化，加速推动零售转型发展，零售特色优势更加凸显。数据显示，2020年，邮储银行新增个人存款创历史新高，个人存款首次突破9万亿元，占存款总额比重为87.81%；个人贷款占贷款总额比重为56.92%；个人银行业务收入同比增长12.20%，占营业收入的69.22%，较上年提升5.43个百分点。

在推动零售业务发展的同时，邮储银行积极推动批发业务协同发展。公司金融方面，该行探索“商行+投行+资管”的服务模式，加强“投贷债存”多方联动，拓展上下游产业链，公司贷款余额达1.98万亿元，较上年末增加2,372.21亿元。该行不断推动资金资管业务提质，理财子公司中邮理财稳健发展，资产管理规模突破万亿元大关，产品净值化率较上年末提升24.18个百分点。

中间业务成为推动邮储银行经营业绩稳步提升的重要力量。2020年，该行通过加大公募基金产品代销力度、加强条线联动促进托管业务发展、稳步推进信用卡业务发展、巩固电子支付业务优势等举措全力发展中间业务，中间业务收入达到164.95亿元，同比增长12.80%，继续保持两位数增长。

深耕“三农”蓝海 打造服务乡村振兴数字金融银行

民族要复兴，乡村必振兴。脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重点的历史性转移。而邮储银行始终坚持服务“三农”定位，同“三农”共成长，形成了庞大的服务网络、深厚的客户基础、专业的服务队伍和良好的品牌形象，面临着重大发展机遇。

对于未来发展，在年报致辞中，张金良表示，“我们将全力打造服务乡村振兴数字金融银行，加快科技赋能，积极构建‘渠道+产品+平台+运营+风控’的全方位三农金融数字化发展架构，持续优化线上线下有机融合的服务模式，让数据多跑路，让信用变财富，提升金融服务可获得性和可持续性。着力构筑‘三农’协同发展生态圈，坚持开放合作理念，广泛外联，积极建立‘金融+生产+生活’的‘三农’服务生态圈，将金融服务融入百姓日常，让城乡居民共享发展红利。”

强化科技赋能，加速金融与科技的深度融合，则是邮储银行实现这一蓝图的强力支撑。“我们每年将拿出营业收入的3%投入到信息科技领域，从企业级的需求和业务架构入手，以平台架构、智慧洞察、创新发展和高效组织为依托，高起点开启邮储银行‘十四五’IT建设，全面深入推进敏捷转型，继续扩大邮储银行开放式平台、分布式架构技术优势，构建前台敏捷、中台强大、后台稳定的企业级信息系统。”张金良表示。

市场认为，首家获批筹建直销银行的国有大行、获批加入国家数字人民币试点，为邮储银行发力零售带来非常大的想象空间。“我们将秉承开放、共享、共赢的理念，打造特色鲜明的‘邮惠万家’直销银行，为金融服务‘三农’、服务小微探索更大空间，为打造邮储特色商业模式提供更多可能。”张金良表示。

在数字人民币方面，张金良表示，“我们将紧抓数字人民币试点的历史机遇，树立邮储银行数字化转型发展的又一重要里程碑。构建邮储银行特色的应用体系，打造线上线下融合、涵盖‘吃、住、行、游、娱、购、医、养、教’等多类基础民生的普惠金融服务场景。发挥县域机构优势，以数字人民币为纽带打造城镇社区新生态圈，承建农村普惠金融数币示范小镇，助力开创乡村振兴新局面。”

“乡村振兴潮起海天阔，金融科技扬帆正当时，我们将因时而进，因势而新，全力打造先进高效的金融服务体系，在转型的航道中奋楫笃行，托起邮储大行蝶变的未来。”张金良表示。

(责编：董童、吕骞)