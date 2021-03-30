3月27日，甘化科工披露公司更名后的首份年报，报告显示，2020年甘化科工累计实现营收5.15亿元，同比增长4.09%，归母净利6.8亿元，同比增长590.73%。同时公司推出分红预案，拟10派2元（含税），累计分配利润8679.8万元。自产业重心向军工转移以后，近两年甘化科工的军工板块业绩屡创新高，2020年军工板块整体实现营收2.8亿元，同比增长16%，其中电源及相关产品销量同比增长38.49%。

完成更名，军工板块核心地位持续凸显

甘化科工成立之初，以制糖、造纸及生化产品的生产销售业务为主。近年来，公司先后收购沈阳含能、升华电源两家军工企业，业务开始逐渐向军工为主、食糖贸易为辅转移。随着军工板块营收占比逐年提升，2020年甘化科工结合公司发展现状和未来战略方向，于去年11月，正式更名为 “广东甘化科工股份有限公司”、证券简称由“广东甘化”变更为“甘化科工”。

伴随新名称新形象，坚定产业转型战略，甘化科工在2020年迎来新一轮焕新。首先公司名称与主营业务更加匹配，军工板块的核心地位持续凸显。其次是增长51.86%的研发投入，也让公司军工业务的创新力、产品力得到提升。

报告期内，甘化科工通过搭建子公司协同发展平台，针对军品客户和民用客户对产品进行个性化定制和技术的敏捷开发，形成了一系列电源产品和智能弹药产品的专有技术和提供解决方案的能力，两家军工子公司沈阳含能和升华电源屡创佳绩，超额兑现业绩承诺，其中沈阳含能还被认证为辽宁省首批新型创新主体“瞪羚企业”，升华电源被认定为四川省技术企业中心。

投资半导体，向产业链上下游拓展

为持续做精做强军工电源板块业务，甘化科工积极拓展对外投资业务，参与设立产业投资基金，报告期内，公司先后通过收购和增资方式获取锴威特半导体20.06%的股权。资料显示，锴威特半导体主营智能功率半导体器件与集成芯片的研发、生产和销售，处于甘化科工现有电源板块的上游。该公司目前已拥有第三代半导体产品，其开发的SiC功率器件也已成功实现产业化。

通过投资锴威特半导体，甘化科工有望借其半导体相关技术和资源优势，与现有电源板块实现积极的协同效应，加快公司核心器件国产化步伐，再次提升产品竞争力。

推进资产整合，加快向军工领域转型发展

为加快向军工领域转型发展，2020年，甘化科工完成248亩“三旧”改造土地的挂牌出让工作，预计获得土地分成款约9.6亿元，同时公司还将全资子公司甘化置业予以注销，便于公司整合资金、人员等资源配置，支持军工科研生产活动，全面聚焦军工产业。

甘化科工在年报中提出，公司将坚定以军工产业为核心，坚持内生式增长与外延式扩张并举。在内生增长方面，公司将以技术创新、提质增效为主要内生动力，通过高标准的研发、制造和优质服务，致力成为细分领域的行业标杆；在外延式扩张方面，公司将通过持续并购、产业基金投资为外延手段，深入挖掘产业整合机会，完善军工产业布局。以此不断提高公司发展质量和效益，努力将公司打造为综合实力较强、核心技术领先、投资价值突出的集团企业。

今年3月11日，甘化科工还完成约2%的股份回购，主要用于股权激励，增强公司凝聚力，为公司产业转型、长远发展提供人才支撑。根据公司于3月15日披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》显示，本次激励计划首次授予的激励对象不超过58人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。该方案从公司层面业绩考核及个人层面绩效考核均对解除限售提出了明确要求，在公司层面业绩设置以剔除食糖贸易收入后的主营业务收入作为考核指标，彰显公司转型军工的坚定决心。通过该激励机制的实施，将有效地把股东利益、公司利益和核心团队个人利益进行结合，促进公司长远发展。

(责编：刘佳、吕骞)