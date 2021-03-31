海口、桐庐、诸暨...这些城市都在经历这样一场数字转型
冬无严寒，夏无酷暑，这里是“椰城”海口。
有人喜欢她的热带风情，有人垂涎她的特色美食，还有人不远千里定居在这座“中国最具幸福感城市”。
已有上千年历史的海口伫立在祖国的正南端，是海南省政治、经济、科技、文化中心和最大的交通枢纽。
在新时代，海口正在经历一场深远变革。
2010年，中央发布海南自贸港建设总体方案，海南打造一流营商环境的任务迫在眉睫，海口当仁不让。海口提出，在2020年全国重点城市网上政务服务能力排名中，要从24名冲进前15名。
“治大国，如烹小鲜”，治理城市也是如此。衣食住行，安居乐业，我们与城市密不可分，要在数字世界里再造一个城市流程，兹事体大。
海口“一件事一次办”上线幕后故事
城市数字化转型绝非易事，一部纪实短片将海口城市大脑的故事娓娓道来。
数字城市的运营主体是政府， 他们影响了一座城市“善政惠民兴业”的友好程度。
在这部短片中，我们看到了海口市直面挑战、拥抱数字化的决心，也看到了重压之下，这座城市的勇气。
加快数字经济、数字社会、数字政府建设，推动各领域数字化优化升级，已成为各地新型城市化建设的共识。面向数字化转型的时代邀约，2018年，海口市政府选择与阿里云合作，以打造富有海口特色的全国综合性城市大脑标杆为目标，掀起了数字政府的建设热潮。
一山放过一山拦，海口市能做的就是闯关再闯关。在“海口城市大脑”支持下，海口打破了系统、部门、地区之间的“数据孤岛”，构建起一体化信息共享和业务协同机制，建设数字海口、智慧海口。
例如，“椰城市民云”APP依托“海口城市大脑”对海量多源数据的沉淀与实时处理、分析能力，在市政务信息共享采集平台基础上，进行数据接入和开发升级，按照系统打通、服务开放、应用融合3个步骤，整合各部门服务资源破解“信息壁垒”，实现统一的公共服务输出。这一项目卓有成效，先后获得了“2020 IDC亚太区智慧城市大奖”“政府行业技术应用场景创新奖”等荣誉。
与海口奔向数字政府的旅程相似，更多城市都借助数字化技术走出了第一步、第二步，随后智慧应用遍地开花。
浙江省政府数字化转型以“最多跑一次”改革为总牵引，以建设“掌上办事之省”、“掌上办公之省”为两大目标，在建设服务型政府的道路上，得到了老百姓的一致好评。
在诸暨，“掌上办事”为市民节约不少时间和精力。在阿里云政务中台的技术支持下，通过手机中的“浙里办”应用，新生儿父母只需上传身份证、户口本等信息，即可线上办理出生医学证明、办理预防接种证、申报户口、医保参保、市民卡，背后是卫健局、社保等部门的数据打通，真正做到了“宝妈不出门，证件送上门”。
诸暨掌上办事
在桐庐，数字赋能带来政府办公方式的显著变化，浙江省桐庐县市场监督管理局采用“浙政钉”实现了线上执法，“掌上办公”大大提高了政府部门的执法效率，也弥补了传统执法耗时费力的弊端，一切工作数字化并建立数据分析机制，数据监管还可以给执法员提供参考。
桐庐掌上执法
“加快数字化发展，建设数字中国”，中国城市治理现代化就像一场激动人心的接力赛，既是城市的竞逐，也是时代大潮的驱动。
政府自我改革的星星微芒，汇聚成时代的光，照亮中国每一个角落，福泽你我。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 重拳打击非法采砂！五部门联合开展长江河道采砂综合整治行动
- 人民网北京3月31日电 （记者李源）据水利部网站消息，近日，水利部、公安部、交通运输部、工业和信息化部、市场监管总局五部门联合开展长江河道采砂综合整治视频会商，部署长江河道采砂综合整治和采砂船舶专项整治。 近年来，水利部会同有关部门及沿江各地扎实推进法律法规制度建设，深化部门、区域合作，保持高压严打态势，长江河道采砂秩序总体可控、稳定向好。…
- “2020年中国野生动植物保护十件大事”揭晓
- 人民网北京3月31日电 （记者余璐）日前，记者从国家林业和草原局获悉，“2020年中国野生动植物保护十件大事”评选结果出炉，该活动已连续开展7年。 野生动植物保护十件大事是：全面禁止滥食野生动物，引领健康饮食新风尚；全国人大常委会开展野生动物“全覆盖”执法检查；六部门首次联合打击整治破坏野生植物资源专项行动；互联网平台聚力阻击野生植物非法贸易；9家行业协会倡议成立抵制野生动植物非法交易行业自律联盟；穿山甲升为国家一级保护动物；依法惩治非法野生动物交易犯罪，两高两部印发指导意见；大熊猫人工繁育取得新进展，圈养总数达到633只；加大海南长臂猿保护力度，成立保护研究中心；全国132支“护飞行动”志愿者队伍3300余次为候鸟迁飞护航。…
相关新闻
- 评论
- 关注