冬无严寒，夏无酷暑，这里是“椰城”海口。

有人喜欢她的热带风情，有人垂涎她的特色美食，还有人不远千里定居在这座“中国最具幸福感城市”。

已有上千年历史的海口伫立在祖国的正南端，是海南省政治、经济、科技、文化中心和最大的交通枢纽。

在新时代，海口正在经历一场深远变革。

2010年，中央发布海南自贸港建设总体方案，海南打造一流营商环境的任务迫在眉睫，海口当仁不让。海口提出，在2020年全国重点城市网上政务服务能力排名中，要从24名冲进前15名。

“治大国，如烹小鲜”，治理城市也是如此。衣食住行，安居乐业，我们与城市密不可分，要在数字世界里再造一个城市流程，兹事体大。

海口“一件事一次办”上线幕后故事

城市数字化转型绝非易事，一部纪实短片将海口城市大脑的故事娓娓道来。

数字城市的运营主体是政府， 他们影响了一座城市“善政惠民兴业”的友好程度。

在这部短片中，我们看到了海口市直面挑战、拥抱数字化的决心，也看到了重压之下，这座城市的勇气。

加快数字经济、数字社会、数字政府建设，推动各领域数字化优化升级，已成为各地新型城市化建设的共识。面向数字化转型的时代邀约，2018年，海口市政府选择与阿里云合作，以打造富有海口特色的全国综合性城市大脑标杆为目标，掀起了数字政府的建设热潮。

一山放过一山拦，海口市能做的就是闯关再闯关。在“海口城市大脑”支持下，海口打破了系统、部门、地区之间的“数据孤岛”，构建起一体化信息共享和业务协同机制，建设数字海口、智慧海口。

例如，“椰城市民云”APP依托“海口城市大脑”对海量多源数据的沉淀与实时处理、分析能力，在市政务信息共享采集平台基础上，进行数据接入和开发升级，按照系统打通、服务开放、应用融合3个步骤，整合各部门服务资源破解“信息壁垒”，实现统一的公共服务输出。这一项目卓有成效，先后获得了“2020 IDC亚太区智慧城市大奖”“政府行业技术应用场景创新奖”等荣誉。

与海口奔向数字政府的旅程相似，更多城市都借助数字化技术走出了第一步、第二步，随后智慧应用遍地开花。

浙江省政府数字化转型以“最多跑一次”改革为总牵引，以建设“掌上办事之省”、“掌上办公之省”为两大目标，在建设服务型政府的道路上，得到了老百姓的一致好评。

在诸暨，“掌上办事”为市民节约不少时间和精力。在阿里云政务中台的技术支持下，通过手机中的“浙里办”应用，新生儿父母只需上传身份证、户口本等信息，即可线上办理出生医学证明、办理预防接种证、申报户口、医保参保、市民卡，背后是卫健局、社保等部门的数据打通，真正做到了“宝妈不出门，证件送上门”。

诸暨掌上办事

在桐庐，数字赋能带来政府办公方式的显著变化，浙江省桐庐县市场监督管理局采用“浙政钉”实现了线上执法，“掌上办公”大大提高了政府部门的执法效率，也弥补了传统执法耗时费力的弊端，一切工作数字化并建立数据分析机制，数据监管还可以给执法员提供参考。

桐庐掌上执法

“加快数字化发展，建设数字中国”，中国城市治理现代化就像一场激动人心的接力赛，既是城市的竞逐，也是时代大潮的驱动。

政府自我改革的星星微芒，汇聚成时代的光，照亮中国每一个角落，福泽你我。

(责编：罗知之、吕骞)