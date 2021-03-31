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赏花游可以赏出新花样（微经济）

强郁文
2021年03月31日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　特色旅游产品开发，不妨结合地方资源和文化优势，努力发掘游客消费需求与旅游消费场景的契合点，拓展更多体验形式

　　

　　春意正浓，百花盛开，到了公园里游人如织的日子。在武汉，喊上两个朋友，趁着周末在城里转一转，没想到收获了一些小惊喜。

　　原来，天下闻名的武汉樱花，不止绽放于枝头。

　　在东湖赏樱专线的起点，一所特别的邮局成为热门打卡点——这里不仅能寄信，还配套售卖花朵主题的多种文创产品；赏花主题的地铁专列让人仿佛置身花海，体验了一番落英缤纷；在商场街头，还有与花相关的甜点和布展，让人的心情随着一抹粉色，暖了起来。

　　必须承认的是，鲜花自带的浪漫属性让人向往，游客前来，最初目的是那一树粉白。可如果游客只是盯着那锦簇花团，随着花开花败，人们来了再走，旅游体验还是过于局限。

　　其实，从武汉的实践来看，“赏花经济”的文章，可以做得更精彩。

　　以花为媒，让游客为花而来。线下，武汉发出邀约，实现与全国人民的美好约定，感恩回馈那些对武汉无私援助的人们。线上，来武汉赏花的宣传片刷爆网络，“与你相见，就是春天”的推介语，让人们心怀期待。

　　以花为题，深挖“赏花经济”内涵。自然风物的经济价值有其时效，但也不拘泥于时效。捕捉其背后的文化意涵，由此拓展出邮局、布展、主题地铁专列等种种体验场景，成了延长“花期”的最佳手段。在武汉，赏花正从消费美景转变为消费文化，乐在其中的游客，也有了更多留下来的理由。

　　由此可想，类似“赏花游”一类的特色旅游产品开发，除了一时的推介与保障，还可以结合地方资源和文化优势，努力发掘游客消费需求与旅游消费场景的契合点。当习以为常的“观赏”成为沉浸其中的“体验”，游客的满意度高了，旅游的附加值自然也高了。

　　东风正暖，满园芬芳，一树鲜花的别样开放，让我们看到地方别出心裁的治理与服务，这是一幅更美丽的春日胜景。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月31日 10 版）
(责编：郝江震、白宇)

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