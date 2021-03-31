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解码恒大造车

2021年03月31日14:12 | 来源：中国网
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原标题：解码恒大造车

　　过去一年，恒大汽车亮点纷呈：恒驰九款车全球发布，内饰及H-SMART OS恒驰智能网联系统相继亮相，冬季标定测试顺利完成，天津、上海、广州等生产基地启动试生产调试，自主研发的世界领先动力电池即将量产……恒大造车为何能远超预期？回顾恒大造车走过的路，可以找到答案。

恒驰9款车已全球发布

　　恒大造车的初心

　　提及恒大造车，要从五年前开始说起。当时恒大开始实施多元化发展战略，组建了超2000人的团队，对光伏、石油、钢铁、化工、汽车等产业进行大量调研分析，最终将目标锁定在新能源汽车产业。

　　发展新能源汽车，已上升为国家战略，这既是国家产业结构调整的需要，也是解决能源、环境问题的有效途径。同时，新能源汽车是朝阳产业，是世界汽车工业史上的一次革命，市场规模超万亿，具有巨大的机遇与商机，与恒大的体量及规模相匹配。

　　作为总资产2.3万亿、销售规模7000亿的世界500强企业，恒大进军新能源汽车，举全公司之力，打造享誉全球的民族汽车品牌，不仅是公司多元化发展的必然选择，更是以实际行动践行科技强国战略，为我国从汽车大国迈向汽车强国作出应有贡献。

　　恒大造车的目标

　　“要么不做，要做就做最好”，这是恒大一贯的做事风格和做事原则。早在布局之初，许家印就确立了恒大造车的三大宏伟目标：

　　规模目标：成为世界上规模最大、实力最强的新能源汽车集团，到2025年实现年产销超100万辆，到2035年实现年产销超500万辆。

　　核心技术目标：核心技术必须世界一流，知识产权必须自主拥有。

　　品质目标：产品品质必须世界一流。

　　恒大造车路

　　恒大造车伊始，许家印曾表示，恒大是房地产企业，在造车上既没有技术，又没有经验，更没有人才，可以说一穷二白。要赶超有上百年历史的全球汽车龙头企业，必须开辟一条“全球造车资源为我们所用”的全新造车路。

　　为此，许家印带领高管团队走访了23个国家、47个城市,拜访了58家汽车产业龙头，大到全球汽车行业的世界500强企业，小到大师的个人工作室，瞄准一切有利于打造世界一流产品的国际顶级资源，想尽一切办法推进国际人才引进、国际并购及国际合作。

许家印宴请60多位全球顶级汽车工程技术龙头企业、汽车零配件龙头供应商的董事长和CEO

　　成立全球研究总院引进顶尖人才

　　恒大汽车一开始就成立了全球研究总院和智能科学院，下设第一车型研发院、第二车型研发院、第三车型研发院、整车技术研究院、动力研究院、造型研究院、日本研究院、瑞典研发中心、全球电池研究院、前瞻技术研究院、自动驾驶研究院、智能网联研究院、SOA架构研究院、人工智能研究院、智慧通讯研究院、软件技术研究院等16大专业研究院，扎实推进自主研发工作，不断增强研发实力。

许家印赶赴上海视察恒大汽车全球研究总院

　　目前恒大汽车已拥有8796名专业人才，其中科研团队超3500人，国际顶尖专家22人，包括原广汽丰田公司副总经理高景深、原韩国SK集团电池研究院院长李浚秀、原东风汽车工程研究院院长方驰、原美国福特汽车高级技术专家徐性怡、原特斯拉资深质量总监Alex James Hamade、原宝马集团造型设计副总裁Benoit Jacob等。年报显示，2020年恒大汽车员工薪酬支出31.19亿，同比大增88.8%。

　　不惜代价实现核心技术世界领先

　　恒大在新能源汽车产业已累计投入474亿元，其中研发投入高达249亿元，已在底盘架构、动力总成、电池、工程技术、智能网联、自动驾驶等领域拥有世界领先的核心技术。

恒大与德国BENTELER集团举行知识产权移交仪式

　　恒大首先从德国BENTELER集团收购唯一可以买到、世界顶级且具有知识产权的新能源汽车3.0底盘架构；与德国hofer成立合资公司，拥有动力总成领域的最前沿技术及最顶尖研发制造团队，共同开发应用全球领先的三合一动力总成核心技术；还通过收购日本卡耐、荷兰e-Traction和英国Protean，掌握了世界顶级的动力电池、轮毂电机核心技术。

许家印参加恒大德国hofer动力科技公司揭牌仪式

　　联手国际巨头组建最强造车“朋友圈”

　　恒大与原宝马首席设计师Anders Warming、原奥迪设计总监的Walter De Silva等15位世界顶级汽车造型设计大师，组建造型设计合作联盟，从几百个方案中层层筛选出数十个方案，经过几十轮评审与修改，最终选出14个设计方案，确保恒驰拥有世界一流的造型。

许家印参加造型设计战略合作签约仪式

　　恒大还与德国EDAG、奥地利AVL、加拿大MAGNA等全球汽车工程技术龙头开展合作，同步研发14款车，知识产权归恒大所有。目前，各项研发进展顺利，恒驰9款车已全球发布。

许家印参加研发设计战略合作签约仪式

　　2019年11月，恒大在广州举办全球汽车产业前所未有的战略合作伙伴高层峰会，206家全球汽车产业各领域龙头企业的CEO和高管共1100多人出席活动。恒大与博世、采埃孚、大陆等世界前148家汽车零部件企业签订合作协议，建立起庞大的世界顶级供应链体系，并全部要求在中国设立基地进行生产制造。

恒大新能源汽车全球战略合作签约仪式在广州举行

　　恒大造车速度

　　朝着“世界最强新能源汽车集团”的目标，恒大汽车通过上述一系列大手笔战略布局，如今已在产品研发、生产制造、智能网联等领域取得里程碑式突破，向全世界展示了奇迹般的“恒大速度”。

　　在产品方面，恒驰九款车已全球发布，多款车已完成大量的测试试验，计划于下半年陆续试生产。今年2月3日，许家印冒着零下35度的严寒，亲赴中汽研牙克石测试基地，督战恒驰汽车冬季测试，全面检验恒驰在极寒天气和复杂冰雪路况下的可靠性、安全性、稳定性和舒适性，意味着恒驰量产进入冲刺阶段。

恒驰汽车在中汽研牙克石测试基地举行冬季测试

　　为了解决“卡脖子”的动力电池技术，恒大还斥巨资引进国际著名电池科学家李浚秀及其团队加盟，常驻深圳开展科研攻关，自主研发的动力电池已达世界领先水平，预计今年三季度量产。

　　在生产制造方面，恒大汽车按照工业4.0标准，在全球布局十大零部件及整车生产基地，引进德国西门子、舒勒、库卡、杜尔、瑞士ABB、日本发那科等世界最先进的生产设备和生产工艺，实现最先进的智能制造。目前天津、上海、广州生产基地已启动试生产调试，全面达产后一分钟能生产一台车。

恒大汽车生产基地车身车间

　　在智能网联方面，恒大汽车联手腾讯与百度，历时1年11个月研发的H-SMART OS恒驰智能网联系统已震撼亮相，拥有全球首个宇航级旗舰智能座舱、可定制化的车载全息投影AI助理、最先进的超算力平台、全球独有超级智能生态圈等一系列黑科技，全方位展现了恒大汽车在智能科技领域的强大实力。目前恒驰智能网联系统约80%的功能已完成研发，剩余20%的功能将于年度全部完成。

恒驰汽车智能网联发布会现场

　　恒大造车从“一穷二白”到九车齐发，从设计、研发到制造等关键领域均取得里程碑式突破，每次重磅进展的发布，都是造车成果的真实展示，体现了恒大造车的坚定决心和强大实力。可以预见，恒驰量产后必将迅速抢占全球市场，恒大的汽车梦也即将成为现实。

(责编：刘佳、吕骞)

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