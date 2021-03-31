百融云创在香港联交所主板挂牌上市
3月31日，百融云创在香港联交所主板挂牌上市。据了解，作为独立金融大数据分析解决方案供应商的该公司是创新公司，是继美团、小米和快手后，第四家采用同股不同权结构以香港为主要上市地的公司。
据了解，百融云创成立于2014年，致力于以科技为驱动，赋能金融机构数字化创新和转型，助力普惠金融。依托云原生SaaS平台提供的产品及服务可嵌入至金融机构从获客、贷款发起、保险承保、存量客户运营到贷后管理的业务流程，为金融机构更智能的决策提供赋能支持。截止至2020年9月30日，在中国累计为逾4200名金融机构客户提供服务。今年3月14日，百融云创通过港交所聆讯，由摩根士丹利、中金和民银资本担任联席保荐人。
百融云创相关人士表示，金融数字化转型，要求金融机构不断优化产品运营、营销方式和风控流程。前端的变化需要后端系统的支撑和响应。在传统IT架构下，金融机构不同的系统工具互不连通，不能较好地适应新的业务挑战。对此，公司推出了智能中台解决方案，在该模式下，当金融机构需要开发新产品、新业务条线，或调整原有产品、业务条线时，不需要重新从零开始，只需要借助沉淀在中台的资源、能力、数据、技术、风控等能力，由中台配置和组装，就可以统一对外输出定制化的产品服务和解决方案。
“目前我们在供应链金融、三农金融等服务实体经济方面做了很多新的尝试。”百融云创相关人士介绍，以解决涉农信贷供需矛盾为例，公司将焦点放在了涉农贷款风控难题上。依托农业大数据的支撑，定制了农业金融全生命周期智能风控管理体系，助力涉农金融机构完善客户信息，防范欺诈风险，监控贷款资金流向，并根据不同产业制定差异化风控策略，有效解决了风控难题。
此次上市后，百融云创将持续深化人工智能和大数据在金融领域的应用，助力后疫情时代金融机构数字化转型，重构行业生态。招股书显示，百融云创上市募资主要用于进一步提升产品功能及性能；持续加强研发投入，探索尖端技术及改善现有技术基础设施；扩充现有产品及服务供应，并进行战略投资及收购。
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