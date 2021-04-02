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2020上市公司年报答卷·业绩速递

恒大负债降2000亿 推进“多元产业+数字科技”转型

2021年04月02日16:17 | 来源：人民网
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人民网北京4月2日电 （记者夏晓伦）去年以来，面对房企融资监管的“三道红线”和“房住不炒”的主基调，房企融资环境逐渐收紧，各大房企相继瞄准“绿档”目标，致力于去杠杆、降负债。

3月31日，中国恒大（3333.HK）发布2020年度业绩。记者从发布会上获悉，2020年，恒大制定高效发展战略，加强多元产业协同作战，不断推进“多元产业+数字科技”转型，实现降负债平稳进行。

降负债目标明确

数据显示，恒大2020年实现销售额7232亿元，销售回款6532亿元，营业额5072亿元，净利润314亿元，各项核心指标位居行业前列。

值得注意的是，自去年3月底提出新发展战略以来，恒大有息负债下降2000亿元，并通过引入战略投资、分拆优质资产上市等方式增加权益888亿港元，推动负债结构优化，实现稳健发展。

业内人士分析，恒大“减负”成效显著与战略转型密不可分。为实现该目标，今年初，恒大便打响楼市抢收战，采取让利举措，率先开启“网上卖房”模式，并采用系列“营销组合拳”，为降负债提供了现金流保障。

据恒大公布数据显示，2021年前三个月销售了1510亿元，回款1330亿元，也为完成降负债目标奠定了基础。

此外，恒大还公布了未来三年降负债目标：有息负债2021年6月30日降至5900亿元以下，2022年6月30日降至4500亿元以下，2023年6月30日降至3500亿元以下；针对“三条红线”，恒大计划在2021年6月30日将净负债率降至100%以下，2021年12月31日现金短债比达到1以上，2022年12月31日将资产负债率降至70%以下，全面达到监管要求。

推进“多元产业+数字科技”转型

在数字经济快速发展的背景下，房企不断注重挖掘潜在强项业务能力，实现资源有效利用，催生出了“多元化”“数字化”赋能产业的建设高潮。

在恒大业绩发布会上，恒大董事局主席许家印宣布“新恒大”已经到来。他表示，在25年的发展历程中，恒大不断推动从地产向“多元产业+数字科技”的转型，涉足衣食住行、文旅健康等多个领域。

目前，恒大汽车同步研发14款车，已发布9款，搭载智能网联系统、宇航级智能座舱和算力平台，致力打造“车家合一”的智联移动空间。同时，恒大汽车全球布局十大生产基地，天津、上海、广州基地已启动试生产调试。截至目前，恒大汽车已累计投入474亿元。

另外，恒腾网络推动向互联网流媒体平台的转型，以用户个性化观影体验为目标，不断提升原创内容品质。南瓜电影会员今年以来呈现增长趋势，截至2月底，累计注册会员达3861万，累计付费会员达841万。

去年12月上市的恒大物业，则采用标准化运营和智能化管理，打造固定空间科技服务平台。据恒大透露，截至今年2月底，恒大物业合约面积达6.79亿平方米，在管面积达4.13亿平方米，预计今年底将分别突破8亿平方米和6亿平方米。

房车宝创新应用数字科技，着力加强房车、汽车线上线下交易渠道及综合服务平台的构建。相关负责人表示，目前拥有全民经纪人会员2129万，门店4.3万家，预计今年交易规模将超过2万亿元，而且成功引入弘毅投资、中信、中融、周大福等战略投资者，投资额合计163.5亿港元，计划今年底或明年初上市。

同时，童世界开启“线下游乐+线上娱乐”的创新模式，并以打造全球影响力和竞争力的互动文娱平台为目标；恒大冰泉则继续致力于为客户提供满足需求的健康食品，打造消费服务新平台，目前正在筹划上市。

(责编：董童、章斐然)

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