原标题：创新数字引擎 推进数字化治理新发展

日前，由中国信息协会、中国电科主办的“创新数字引擎 共享智汇治理”——数字政府治理能力现代化实践升级高峰论坛在京举行。

中国信息协会副会长朱玉

论坛上，中国信息协会副会长朱玉表示，推进我国社会治理数字化转型应以数字政府建设为核心，推进数字化治理新发展；以数据共享开放为抓手，释放数字化治理新价值；以数字可信身份为支点，打造数字化治理新基座；以前沿技术应用为突破，激发数字化治理新动能；以完善法律法规为保障，构建数字化治理新生态。

中国工程院院士、中国开放指令生态RISCV联盟理事长倪光南

中国工程院院士、中国开放指令生态RISCV联盟理事长倪光南认为，在网信领域，通过这些年的努力，我国虽然还存在不少短板亟需补齐，但整体说来，网信领域的中国体系已经可以平视世界了。今后要走更高水平的自力更生之路，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，努力发展现代产业体系 。

中国工程院院士沈昌祥

中国工程院院士沈昌祥从数字社会的机遇和挑战、政务网络安全防线两个方面进行了主旨演讲。他表示，中国可信计算源于1992年立项研制的可信计算综合安全防护系统（智能安全卡），经过长期攻关应用，已形成了自主创新安全可信体系，开启了可信计算3.0时代。完备的可信计算3.0产品链，将形成巨大的新型产业空间。推广安全可信的网络产品和服务，一定要科学严谨分析研究，坚持自主创新，抢占核心技术制高点。

南威软件集团党委第一书记、董事长吴志雄分享了南威软件集团在推进国家治理体系和治理能力现代化的经验。吴志雄介绍说，基于在数字治理、数字政府、智慧城市等领域的行业经验与技术积累，南威深化政务中台能力，导入区块链和人工智能技术，整合政务服务资源，实现了政务服务“一网通办、一网统管、一网协同、一码通城、一屏统览”，创新打造了信创云平台和数据中台，形成区块链政务底层技术基座、政务中台与数据中台云服务支撑、政务服务与政务监管两端应用、国产信创全面替代等核心能力，积极赋能政府政务与治理服务向数字化全面转型。（肖春芳）

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