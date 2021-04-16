安徽推进科技创新攻坚力量体系建设
2021年04月16日09:27 | 来源：人民网－人民日报
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本报合肥4月15日电 （记者徐靖）今年以来，安徽省全面实施国家实验室建设专项推进行动，加快建设合肥大科学装置集中区，深入开展科技创新“攻尖”计划，积极推进启动科技创新攻坚力量体系建设。
创新能力建设方面，支持领军企业组建体系化、任务型创新联合体，落实鼓励企业增加研发投入政策，支持企业与高校共建研发平台，着手实施50项重点产学研合作项目；着手组建省产业技术创新研究院；提升安徽创新馆枢纽平台功能，培养发展技术转移机构和技术经理人，精心筹备中国（安徽）科技创新成果转化交易会；加强科技成果转化引导基金运行，鼓励银行金融机构设立科技支行、开展外部投贷联动。
《 人民日报 》（ 2021年04月16日 11 版）
(责编：罗知之、吕骞)
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