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蒙牛乳业旗下产品成海南博鳌国宾馆2021年会指定乳制品

2021年04月19日14:54 | 来源：人民网
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以“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”为主题的博鳌亚洲论坛2021年年会，于4月18日至21日在博鳌举行。据了解，中粮集团旗下蒙牛乳业的特仑苏、纯甄、餐饮纯牛奶、优益C活菌泡泡等产品成为海南博鳌国宾馆2021年会指定乳制品。

据蒙牛乳业相关人士介绍，在中粮集团统一部署安排下，蒙牛乳业的保障供应组织严密、行动有力、安全快捷，全部产品均从产地发运，全程封闭送达指定地点。近年来，公司在“从牧草到餐桌”的产业链全流程下足功夫，积极引入国际领先的质量管控技术与经验，不断对自身质量管控体系进行优化升级。进入“十四五”高质量发展新时代，公司将更高品质的产品与服务保障奉献给广大消费者，努力实现“再创一个新蒙牛”的战略目标，助推国家奶业振兴的全面实现。 

(责编：董童、吕骞)

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