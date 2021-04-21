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一季度，规上工业增加值增长24.5%，两年平均增速为6.8%

工业经济运行实现良好开局（权威发布）

本报记者  韩  鑫
2021年04月21日09:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月20日，工业和信息化部公布一季度工业经济主要数据：一季度，规模以上工业增加值同比增长24.5%，两年平均增速为6.8%，环比增长2.01%。同时，工业产能利用率为77.2%，达到2013年以来同期最高值，工业生产总体基本恢复到疫情前正常水平。

　　在20日举办的国新办新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，在精准防控疫情和政策利好等多重因素作用下，一季度工业经济恢复态势良好，数字经济加快发展，高质量发展动能不断增强。“总体看，主要经济指标符合预期目标，经济运行保持在合理区间。”

　　工业增长逐渐进入良性循环轨道

　　“总体看，一季度我国工业经济呈现出稳定恢复、稳中加固、稳中向好的‘三稳’态势。”黄利斌说。

　　从宏观数据看，主要经济指标保持在合理区间。看利润水平，前两个月，规模以上工业企业实现利润同比大幅增长1.79倍，两年平均增幅达到31.2%，市场主体活力进一步增强。

　　从重点行业看，经济复苏面不断扩大，经济恢复的内生性不断增强。一季度，41个大类工业行业中有40个实现同比增长，与2019年同期相比有35个行业实现增长，行业增长面达到85.4%。与此同时，随着国内外需求稳步回升，工业品出口保持快速增长，一季度工业企业出口交货值同比增长30.4%，两年平均增速达到8.2%，工业增长逐渐进入良性循环轨道。

　　从新兴产业看，新产业新产品增势强劲，新动能加快培育发展壮大。一季度规模以上高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长31.2%和39.9%，两年平均增速分别达到12.3%和9.7%，均快于整体制造业水平。

　　从中小企业看，助企惠企政策持续显效，企业生产经营状况明显改善。一季度，中小工业企业增加值同比增长29.1%，前两个月实现利润增长1.8倍。

　　“工业经济运行实现良好开局的同时，也要看到当前我国经济仍处于恢复发展期，内需稳步回升仍存在一些制约，部分行业恢复滞后，仍需付出艰苦努力，实现工业经济持续健康恢复和保持信息化持续快速发展。”黄利斌说。

　　今年将陆续推出制造业总体发展规划

　　“十四五”规划纲要提出要深入实施制造强国战略，今年是“十四五”开局之年，如何具体推进制造强国建设？

　　黄利斌透露，目前工信部正在编制“十四五”及中长期制造业发展相关规划，包括制造业总体发展规划，工业基础、科技创新等重点领域规划，以及重大技术装备、原材料等重点行业规划，并将于今年陆续发布实施，确保“十四五”规划纲要中关于制造业发展的决策部署落到实处。

　　具体来看，黄利斌介绍，推动制造业高质量发展，实现制造强国建设迈上新台阶，今年将重点从加快提高制造业创新能力、稳步提升产业链供应链现代化水平、大力推动制造业优化升级等方面发力。

　　以工业互联网建设为例，在产业数字化方面，据初步统计，目前在40个国民经济大类里都有了工业互联网的相关应用，工业互联网正在由点到面加速普及。就产业数字化而言，工业互联网正在向更大范围、更深程度和更高水平发展，催生出更多新兴产业。

　　中小企业总体生产经营状况不断改善

　　中小企业量大面广，是保市场主体、保就业的主力军。今年一季度以来，一些中小企业反映成本压力明显上升，生产经营仍面临一些困难，如何更好支持中小企业纾困发展牵动人心。

　　“随着一系列惠企纾困政策落地见效，中小企业正在加快恢复发展。”黄利斌说，从统计数据看，中小企业总体生产经营状况正在不断改善。今年前两个月，全国规模以上中小工业企业营业收入和利润总额同比分别大幅增长51.9%和1.8倍，两年平均增幅分别达到10.2%和29.2%。

　　但也应看到，近期原材料价格上涨并逐渐向中下游传导，给企业带来成本压力，部分中小微企业仍处在疫情冲击后的恢复期，生产经营困难较大。对此，黄利斌介绍，应对新情况新问题，下一步将着眼健全支持中小企业发展制度、推动缓解中小企业融资难融资贵问题、提升中小企业创新能力和专业化水平等方面。

　　黄利斌表示，“十四五”时期将通过中小企业发展专项资金累计安排约100亿元奖补资金，分三批重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展，并通过支持中小企业公共服务示范平台强化服务水平，促进资金、人才、技术等资源向优质企业集聚。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月21日 11 版）
(责编：罗知之、吕骞)

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